Семенович попала в больницу из-за осложнения после операции

Популярная певица Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем. По словам исполнительницы, у нее случилось осложнение после операции и ей пришлось обратиться к врачу.

Семенович призналась в Instagram, что устала от бесконечных новостей про ее округлившийся живот и возможную беременность. У артистки действительно изменилась фигура в области талии, но не из-за будущего малыша, как о том судачат светские сплетники.

"Мои дорогие, вернувшись в Москву из Казахстана, поняла, что мне опять приписали беременность. Меня искренне радует, что многие активно следят за моей личной жизнью, участвуют в дебатах, дают советы...в который раз, позволю себе напомнить Вам, что это только МОЯ ЛИЧНАЯ часть жизни, и прошу это уважать", – обратилась к подписчикам Анна.

Несколько дней назад в Сеть попало видео с концерта певицы. Там у нее даже с большого расстояния заметен большой, округлый живот. Пользователи Сети отметили, что такие чаще всего бывают у беременных женщин.

"Не хочу вводить вас в заблуждение, и со всей ответственностью заявляю, что ПОКА я не жду ребенка, активно этим вопросом планирую заняться в следующем году. Не планировала выносить тему на всеобщее обозрение, но количество звонков и вопросов, вынуждает меня объясниться. Округлившийся живот – последствие недавней операции, которую я была вынуждена сделать по состоянию здоровья", – сообщила Семенович, разом опровергнув все слухи.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Июн 1 2017 в 11:44 PDT

Востребованная Анна, колесящая по миру с концертами, запустила свой недуг. "Плотный график работы и ответственность перед зрителем не позволили реабилитироваться на сто процентов, и случилось осложнение. Отек живота и связанные с этим неприятные последствия", – объяснила причину вздутия Семенович.

В Казахстане специалисты оказали необходимую помощь артистке. "Спасибо большое доктору в Алма-Ате, который моментально среагировал и профессионально взял ситуацию под контроль. Боюсь предположить, что могло бы быть. Слава Богу – угрозы здоровью нет. Дорогие мои, прошу проявить такт и уважение, некоторое время буду вынуждена вести щадящий образ жизни, и надеюсь, нет – уверена, очень скоро опять буду в строю. Буду держать Вас в курсе, не переживайте, все будет хорошо! Люблю Вас, и еще раз спасибо, за участие ❤" – закончила на позитиве свое обращение к народу Анна.