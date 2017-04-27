Анна Семенович объявила о свалившей ее с ног болезни. Артистка, известная не столько песнями, сколько аппетитными формами, обратилась за помощью к своим фанатам.

Жизнь Анны Семенович расписана буквально по минутам. Девушка успевает сниматься в пикантных фотосессиях, записывать новые песни, вести концерты, а еще путешествовать и уделять внимание родным. Немудрено, что такой бешеный ритм негативно сказывается на здоровье Анны. Певица сообщила, что заболела.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Семенович опубликовала фотографию, на которой запечатлела лекарственные препараты и градусник. "Любимые SOS💥.... вчера начало сильно болеть горло, ночь вообще не спала , была температура и ломило все тело", – сообщила подписчикам артистка.

Семенович рассказала, что была вынуждена прибегнуть к помощи антибиотика, потому что ее ждет работа. "Мне завтра лететь в Тюмень на экологическую и благотворную акцию, выздороветь нужно за один день. Меня ждут люди, я не могу их подвести 🙈🙈🙈" – объяснила исполнительница.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Апр 27 2017 в 3:14 PDT

Болезнь буквально свалила артистку с ног. "Подскажите мощные средства от ангины, которое поставит меня на ноги 🙏🏼 " – обратилась к фанатам российская знаменитость. Отметим, что помощь не заставила себя ждать. Пока одни подписчики желали Семенович скорейшего выздоровления, другие немедленно выдали рецепты, способы и прочие методы излечения.

Несмотря на болезнь Анна не теряет присутствия духа. Ранее известная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с цветами магнолии. "Жизнь , она такая разная. То веселая, то не очень, но главное, чтоб в ней была Любовь и цветы 🌺 Я сегодня вдруг многое поняла и все встало на свои места! Все так, как лучше для меня, поверьте и у вас также", – написала Семенович своим поклонникам в Instagram.