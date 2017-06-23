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Батурин свалил вину на Рудковскую

Виктор Батурин и Яна Рудковская. Фото: dni.ru
Виктор Батурин дал откровенное интервью Ксении Собчак. Мужчина заявил, что скандальный судебный процесс с Яной Рудковской начался не по его инициативе.
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Виктор Батурин и Яна Рудковская развелись в 2008 году, причем процесс сопровождался скандалами и судебными тяжбами. В интервью ксении Собчак бывший муж продюсера заявил, что все разбирательства начались совсем не с его подачи. "Я не подавал иска на Рудковскую кроме иска о расторжении брака. Она судилась со мной, потому что ее не устроил брачный контракт. Я живу так, как жизнь складывается. Да, у меня была жена Рудковская. Да, случилось так, что она со мной судилась несколько лет", – заявил Батурин.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Ведущая напомнила Виктору, что он позволял себе крайне негативные и нелицеприятные высказывания в адрес бывшей супруги, которые шокировали общественность. Батурин ответил, что в тот момент находился под влиянием эмоций.

"У любого человека есть какой-то порог чувствительности, после которого он начинает говорить какие-то вещи, потому что он уже не может молчать. Вы же не знаете подоплеку этой ситуации. Вы не знаете, что, например, было до той фразы, которую я произнес… Я не хочу об этом говорить. Я произнес эту фразу, потому что на тот момент у меня назрела необходимость это сказать. Какая-то капля переполнила сосуд, и я это сказал", – объяснил бывший муж Рудковской.

При этом Батурин признался, что не жалеет о прошлом. "Если думать только об этом, то можно повеситься или застрелиться. Поэтому я это сказал… Я сейчас не помню, что было побудительным мотивом этих вещей. Наверное, что-то было такое, что заставило меня об этом сказать. Да, наверное, можно было это не говорить. Но смею вас уверить, что я этого говорил вовсе не для того, чтобы просто взять и облить Яну грязью. Накипело, и я сказал", – сообщил Батурин.

При этом Виктор отметил, что "не все люди идеальные". Однако, несмотря на все судебные тяжбы и скандалы, он "оставил бы жизнь такой, какая она есть". "Меня устраивает в ней то, что я все-таки иду куда-то. По восходящей. Несмотря на то, что мне уже седьмой десяток, я все еще учусь жить", – констатировал Виктор Батурин в передаче "Собчак живьем"

Автор: Наталья Аряева23 июня 2017, 15:28
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Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

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