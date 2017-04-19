Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына
Яна Рудковская счастливая мать троих сыновей (пусть даже если и старший не является таковым). И если о достижениях младшего, Александра Плющенко, продюсер регулярно информирует общественность, то о том, как живут старшие Андрей и Николай мало что известно. К счастью, Рудковская решила исправить эту досадную оплошность.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна опубликовала фотографию, на которой запечатлен юноша в толстовке, юбке (????) или ее подобии и черных обтягивающих брюках. Образ завершили модные кеды и еще более модная стрижка. При этом волосы молодого человека выкрашены в блонд.
"Мой средний сын Николай был сегодня номинирован на вечеринке @tatler_teen , и украсил вместе со своим другом Владом @vladislav_ramm майский номер @tatler_russia @tatler_teen ! Послезавтра снимаем клип на их трек "Хватит духу ", а еще Коля профессионально занимается футболом , вообщем я однозначно гордая мать ✌🏻"– написала довольная Рудковская. Интересно, что продюсер почему-то запретила подписчикам комментировать публикацию. Поэтому фанаты не смогли выразить свое восхищение при виде юноши.
Впрочем, на страничке самого Николая в той же социальной сети есть аналогичная фотография. И вот под ней большинство фанатов пришли в восторг от сына Рудковской. "Милашка", "Секазный🔥🔥🔥", "Мне нравиться Ваш стиль! Именно так и должны выглядеть стильные парни))) красавчик!", "Стильный такой😜😍💞😻👍👍 Челка шик😻👍" – рассыпались в комплиментах поклонники (которыми, судя по никам, являются в основном представительницы слабого пола).
Напомним, Яна Рудковская вышла замуж во второй раз в октябре 2001 года за миллиардера Виктора Батурина. Спустя семь лет супруги со скандалом развелись, ожесточенно деля сыновей – Андрея и Николая. Кстати, в 2011 года Рудковская публично признала, что Андрей ей не родной. Матерью мальчика является вторая жена Батурина Юлия Салтовец.
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