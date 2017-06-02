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Лера Кудрявцева показала грудь детям

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press
Лера Кудрявцева стала ведущей фестиваля "Детская Новая волна". Однако телеблондинку раскритиковали за наряд, в котором та предстала перед конкурсантами.
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Ежегодная Лера Кудрявцева по приглашению продюсера, композитора Игоря Крутого становится ведущей музыкального конкурса "Детская Новая волна", который традиционно проходит в Крыму.

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На сей раз Лера предстала перед многочисленными конкурсантами, зрителями и представителями прессы в ярко-зеленом платье в пол с широким фиолетовым поясом. Изюминкой наряда стало внушительное декольте, за которое впоследствии Кудрявцева получила массу негативных отзывов.

"Как можно прийти к детям в таком виде? Ничего святого!", "Лера себя только испортила этим платьем-дешевкой((( цвет ужасный, материал – откровенная синтетика... да еще и такое декольте... Зачем? Чтоб детишки на сиси тети посмотрели????", "что артек что вечеринка, главное себя показать повыгодней, интересно всегда было узнать у замужних когда они так одеваются, почему?", "Фу дешевка какая то, надоели они уже", "На детский фестиваль с огромным декольте. Ничего умнее не придумала. Возраст", – высказались в Сети некоторые пользователи.

К слову, своим внешним видом Кудрявцева продемонстрировала фигуру, развеяв упорные слухи о своей беременности, которые усиленно муссируются на протяжении нескольких недель.

В итоге, репортеры связались с Лерой Кудрявцевой с просьбой прокомментировать информацию об интересном положении. Телеведущая не стала отмалчиваться. Она призналась, что мечтает о ребенке.

"Семья должна быть с детьми обязательно. Надеюсь, что здоровье позволит нам стать родителями. Теоретически я принимаю достижения медицины и радуюсь, когда слышу, что женщина стала мамочкой благодаря ЭКО или ей помогла суррогатная мать. Любые способы хороши ради большой цели. Но если говорить о себе, хочется чтобы все произошло естественно. Каждый раз, когда пишут, что я в положении, говорю: "Ваши слова да Богу в уши". Пусть мне накаркают!" – сказала Лера. 

Автор: Наталья Аряева2 июня 2017, 08:44
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Как менялась Лера Кудрявцева

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