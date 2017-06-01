Барановская показала беременность Кудрявцевой

Юлия Барановская опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Лерой Кудрявцевой. Снимок получился многозначительным, потому что на нем Лера запечатлена в весьма свободном платье, которое фанаты расценили как доказательство беременности Кудрявцевой.

На странице в социальной сети Юлия Барановская опубликовала серию фотографий с недавней церемонии награждения самых стильных людей, организованной Оксаной Федоровой. На одном из снимков Барановская запечатлена с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Именно этот кадр произвел особое впечатление на подписчиков Юлии, среди которых оказались и фанаты Леры. Они сделали вывод, что Кудрявцева все же беременна.

"Ойойойойо, Юля показала животик Лерочки. поздравляю!!!!", "Лера беременна– ураааа", "А Кудрявцева беременна все же.... А говорила что нет.... Наверное, боится сглаза... Ну и правильно" – высказались подписчики Барановской.





Недавно репортеры связались с Лерой Кудрявцевой с просьбой прокомментировать слухи об интересном положении. Телеведущая не стала отмалчиваться. Она призналась, что мечтает о ребенке. "Семья должна быть с детьми обязательно. Надеюсь, что здоровье позволит нам стать родителями. Теоретически я принимаю достижения медицины и радуюсь, когда слышу, что женщина стала мамочкой благодаря ЭКО или ей помогла суррогатная мать. Любые способы хороши ради большой цели. Но если говорить о себе, хочется чтобы все произошло естественно. Каждый раз, когда пишут, что я в положении, говорю: "Ваши слова да Богу в уши". Пусть мне накаркают!" – туманно ответила Лера.

Напомним, поводом для обсуждений и предположений, что Лера Кудрявцева ждет ребенка, стали подозрительно свободные наряды, которые внезапно начала носить телеведущая – любительница приталенных платьев. К тому же Лера, судя по свежим фото, почему-то стала старательно прикрывать живот руками и фотографироваться в толпе.

