Анна Семенович публично опозорилась

Популярная певица Анна Семенович опозорилась на субботнике в Тюмени. Артистка умудрилась выплюнуть жевательную резинку на чистый тротуар при свидетелях.

Тюменцы активно обсуждают в социальных сетях странный и нелогичный поступок Анны Семенович. Исполнительница приехала в этот город на субботник и там намусорила.

По словам очевидцев, певица делала вид, что помогает местным жителям с уборкой улиц. Она брала в руки грабли и много позировала с ними фотографам, пока активисты использовали веники и тяпки по назначению. Еще Семенович дарила детям мороженое, а взрослым – саженцы и семена. Позже она оставила автограф на арт-объекте.

К сожалению, субботник исполнительницы не обошелся без конфуза. По информации тюменских СМИ, звездная гостья из столицы выплюнула жевательную резинку прямо на чистый тротуар, где только-только успели подмести студенты. И выходка Анны вполне могла остаться незамеченной, но артистке не повезло. Ее жест случайно запечатлели камеры. После выхода в эфир сюжета регионального телеканала "Тюменское время" о плевке Семенович узнали все местные жители.

Возмущенные россияне отметили в соцсетях, что еще никто до Анны не додумался приехать из Москвы на субботник, чтобы не принять участие в уборке, а намусорить. "Так бы и писали, что помогала загаживать улицы", "Приехала на субботник посвинячить", "ща ей еще и штраф выпишут, без нее походу чище было", – иронизируют комментаторы.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Апр 29 2017 в 4:41 PDT

По закону действия Семенович могут классифицироваться как "Сброс естественного мусора вне специальной зоны", сообщает тюменский сайт "Аргументы и Факты". По кодексу об административном правонарушении певице мог бы грозить штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.