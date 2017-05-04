Сын актрисы Мельниковой привел в восторг своим видом

Актриса Дарья Мельникова показала фото своего сына. Малыш буквально привел в восторг фанатов звезды сериала "Папины дочки".

Личная жизнь актрисы Дарьи Мельниковой буквально тайна за семью печатями. Артистка практически не дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато много работает, уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитанием сына (имя которого, кстати, до сих пор журналисты не знают).

И вдруг в жизни многочисленных поклонников звезды комедийного сериала "Папины дочки" случилось чудо. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья опубликовала фотографию, на которой запечатлен ее наследник. Изображенный на снимке малыш бодро едет на подобии велосипеда (правда, без колес), а к его рулю привязан ярко-красный лоскут ткани, похожий на пояс. По всей видимости, таким образом Мельникова управляет транспортным средством сына.

Вид мальчика (который на фото представлен в профиль, облаченный в куртку, джинсы и ботинки) привел в восторг поклонников актрисы. Фанаты рассыпались в комплиментах малышу и его маме. "какая прелесть! какие вы молодцы!!! вперед! на очереди беговел ;)", "забавно☺", "Муууусик😃😃😃", "Крутое фото! Вы уже на велике?! Вообще!))", "До сих пор не могу поверить что ты МАМА. Восхищаюсь тобой))", "Что бы рыбка никуда не уплыла 🐳", "Какой хорошенький !Вот бы мне такого жениха😘😊", – выразили свои восторги подписчики.

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) Май 4 2017 в 12:31 PDT

Напомним, с августа 2013 года Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым. Девушка старается не выставлять на всеобщее обозрение подробности личной жизни. О том, что актриса ждет ребенка, общественность узнала за пару месяцев до ее родов. В октябре 2015 года на свет появился сын Дарьи и Артура. Примечательно, что Мельникова родила первенца в день рождения Смольянинова.

