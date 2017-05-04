Сын актрисы Мельниковой привел в восторг своим видом
Личная жизнь актрисы Дарьи Мельниковой буквально тайна за семью печатями. Артистка практически не дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато много работает, уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитанием сына (имя которого, кстати, до сих пор журналисты не знают).
И вдруг в жизни многочисленных поклонников звезды комедийного сериала "Папины дочки" случилось чудо. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья опубликовала фотографию, на которой запечатлен ее наследник. Изображенный на снимке малыш бодро едет на подобии велосипеда (правда, без колес), а к его рулю привязан ярко-красный лоскут ткани, похожий на пояс. По всей видимости, таким образом Мельникова управляет транспортным средством сына.
Вид мальчика (который на фото представлен в профиль, облаченный в куртку, джинсы и ботинки) привел в восторг поклонников актрисы. Фанаты рассыпались в комплиментах малышу и его маме. "какая прелесть! какие вы молодцы!!! вперед! на очереди беговел ;)", "забавно☺", "Муууусик😃😃😃", "Крутое фото! Вы уже на велике?! Вообще!))", "До сих пор не могу поверить что ты МАМА. Восхищаюсь тобой))", "Что бы рыбка никуда не уплыла 🐳", "Какой хорошенький !Вот бы мне такого жениха😘😊", – выразили свои восторги подписчики.
Напомним, с августа 2013 года Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым. Девушка старается не выставлять на всеобщее обозрение подробности личной жизни. О том, что актриса ждет ребенка, общественность узнала за пару месяцев до ее родов. В октябре 2015 года на свет появился сын Дарьи и Артура. Примечательно, что Мельникова родила первенца в день рождения Смольянинова.
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