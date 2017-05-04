Друзья высмеяли 67-летнего актера "Ширли-мырли" за брак с молодой

У Евгения Герчакова огромная разница в возрасте с женой. Но ему это даже нравится.

Евгений Герчаков, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Ширли-мырли", "Мушкетеры 20 лет спустя" и "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" – знатный донжуан. "У меня было три брака, – рассказал артист-соблазнитель. – Я был женат по десять лет всегда. Хотя сейчас уже 12 лет живем – начал выходить из своей привычной схемы".

Он признался, что не всегда женитьба случалась по любви. "Первая жена была очень красивой женщиной и моей однокурсницей. Но сказать, что я любил эту женщину, не могу, – сообщил Герчаков. – Вот во вторую я влюбился – она романтичная натура из Калининграда, Маргарита".

"Сейчас женился по любви, супругу зовут Оксаной, – похвастался артист. – Жена у меня не из мира искусства. Кстати, поженились в день моего рождения. Она моложе меня на 27 лет. Когда люди узнали, прикалывались постоянно: "Вот, на молодой женился!" А я в ответ спрашивал: "А вы хотели, чтобы я на пожилой женился?"

Евгений убежден, что женщины нормальному мужчине нужны ночью, а днем они только мешают. "У мужчины должно быть свободное пространство, тем более у артиста. Мы из жизни берем то, что потом воплощаем на сцене. Нельзя допускать, чтобы ты был под гнетом женщины. А они предполагают, что мы должны принадлежать им с утра и до вечера. Ночью – ради бога, а днем дайте пожить!" – цитирует актера газета "Зажигай!"