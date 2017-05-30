Кети Топурию развели с мужем

Светские СМИ развели популярную певицу Кети Топурию с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Журналисты выяснили у друзей звезды, что она несколько месяцев живет раздельно с отцом своей дочери Оливии.

Сообщается, что брак 30-летней вокалистки группы А'STUDIO уже давно трещал по швам. В январе 2017 года папарацци сняли девушку, похожую на Кети, с возможным любовником – рэпером Гуфом – на отдыхе. И Топурия, и певец эту информацию опровергли.

Однако, как узнали репортеры у источников из близкого окружения исполнительницы, еще задолго до спорных заметок о предполагаемой измене у Кети и ее мужа Льва отношения разладились. И виной тому – постоянные командировки бизнесмена за рубеж. Мол, Гейхман все время по работе проводит в США, а Топурия, востребованная в своей профессии, привязана к России и не может покидать Москву надолго.

Слухи о романе с рэпером Гуфом якобы стали для супруга артистки последней каплей. Как сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на людей, приближенных к певице, Кети и Лев окончательно разошлись.

Однако, как заверили всезнающие источники, бизнесмен продолжает видеться с маленькой дочкой Оливией, которая появилась на свет 15 июня 2015 года в элитной клинике в Лос-Анджелесе. Бизнесмен остается для своей младшей наследницы прекрасным отцом.

�� Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Июн 15 2016 в 6:22 PDT

Напомним, в январе папарацци сфотографировали Топурию на отдыхе в Таиланде вместе с Гуфом. В распоряжении журналистов оказались снимки, где облаченная в бежевый купальник девушка, похожая на Кети, загорает, лежа на груди у рэп-исполнителя. Впрочем, фотографии получились нечеткими.

Пиар-менеджер певицы Виктория Нуриева опровергла информацию о ее близких отношениях с рэпером. "Все это чушь и полный бред. Не знаю, как реагировать на такие провокационные новости. Я считаю, Кети Топурию как замужнюю женщину такие новости просто оскорбляют. С мужем у них прекрасные отношения", – пояснила она корреспонденту Dni.Ru.

Публикация от Кэти Топурия и малышка Оливия❤ (@keti_livi) Апр 10 2016 в 5:44 PDT

Гуф тоже все отрицал. "Я не знаю даже, как на такое реагировать... Я бы, может, даже опять промолчал, как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим, но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву," – отметил он.