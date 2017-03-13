Эмин и Кети Топурия похулиганили на крыше

Популярный певец Эмин и солистка коллектива А'STUDIO Кети Топурия сняли совместный клип. Во время работы над видео давние приятели от души похулиганили на крыше.

Эмин, выступающий под псевдонимом EMIN, и группа А'STUDIO решили создать поистине экстремальный клип. Для этого артисты забрались на крышу дома на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Работа кипела восемь часов.

Кети и Эмин на виду у прохожих обнимались и веселились, не обращая внимания, что сидят на крыше, свесив ноги вниз. Исполнители кидали вниз снег и пели, пока рядом играли их коллеги – музыканты Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич и другие.

Панорамные кадры снимали с помощью коптеров. В кадре время от времени появлялись каскадеры и люди в страховках и с камерами. По отзывам очевидцев, зрелище получилось не для слабонервных.

Как рассказали интернет-газете Dni.Ru в пресс-службе Эмина, премьера песни и клипа под названием "Если ты рядом" состоится уже этой весной. Артисты уверены, что поклонники и слушатели не останутся равнодушными. "Мы давно искали и выбирали совместную песню. И эта нам всем очень нравится. Она о дружбе и о любви. Видео будет очень красивое", – пообещали Байгали и Кети.

"Очень крутые съемки, если только не считать, что нам было холодно. Здесь нет наигранности и фальши, мы дружим с ребятами уже сто лет, и было очень приятно работать вместе", – поделился своими впечатлениями от работы с А'STUDIO Эмин.