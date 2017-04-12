Беременная жена выгнала Джорджа Клуни. Ожидающая двойню Амаль больше не смогла терпеть поведения мужа.

Зарубежные СМИ сообщают о том, что Джордж и Амаль Клуни не вместе. И это притом, что в скором времени супруги станут родителями. Однако многочисленным поклонникам пары по всему миру не следует убиваться. Речь идет не о разладе в отношениях, а о том, что теперь Джордж Клуни будет ночевать в другой комнате. Амаль выставила мужа за дверь из-за его поведения – он храпит.

Дело в том, что находящаяся, по некоторым данным, на третьем триместре беременности супруга голливудского актера имеет проблемы со сном и... как это бывает у многих женщин, находящихся в интересном положении, часто бегает в туалет. Все вместе взятые эти обстоятельства послужили тому, что супруги решили ночевать в разных комнатах.

"Он храпит как монстр. Особенно если махнет перед сном пару стопок текилы. При этом она встает чуть ли не каждый час, чтобы воспользоваться дамской комнатой", – рассказали в близком окружении семейства Клуни. Говорят, Джордж не стал возражать, когда Амаль предложила ему такой вариант, передает RadarOnline.

Публикация от I Love George Clooney ❤️❤️❤️ (@george_clooney_fanpage) Апр 6 2017 в 8:48 PDT

Примечательно, что утром чета воссоединяется. Друзья утверждают, что Джордж и Амаль обожают проводить утренние часы вместе, наслаждаясь тем, как близнецы толкаются в животе женщины.

Ранее голливудский актер наконец прокомментировал информацию о беременности жены. Клуни в беседе с журналистом во французской передаче Rencontres de Cinema подтвердил, что они с Амаль действительно ждут двойню. "Мы безумно счастливы и удивлены. Для нас это будет большое приключение", – сияя от радости, сообщил Джордж Клуни. По словам голливудского красавца, друзья, едва узнав о беременности Амаль, оказали ему "поддержку", а также осыпали шутками. В частности, приятели смеялись над возрастом будущего папаши (в мае Джорджу Клуни исполнится 56 лет).