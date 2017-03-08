Скарлетт Йоханссон судится с мужем за дочь
Слухи о том, что любовная связь между Скарлетт Йоханссон и Ромэном Дориаком распалась, ходили уже давно. Наконец они нашли свое подтверждение. Стало известно, что накануне Международного женского дня голливудская актриса подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. В документе она обосновала свое решение тем, что брак оказался "безвозвратно разрушен", передает Page Six.
Теперь Йоханссон предстоит пройти через тяжелую тяжбу, уверены специалисты. Дело в том, что она попросила у суда дать ей первичную опеку над их совместной с Ромэном Дориаком трехлетней дочерью Роуз Дороти. Адвокат мужчины рассказал, что тот также намерен бороться за право быть со своим ребенком. "Он хотел бы переехать во Францию со своей дочерью, а госпожа Йоханссон много путешествует", – объяснил юрист.
Близкие к паре источники рассказывают, что заметную трещину их отношения дали после съемок картины "Люси". После этого супруги заключили неофициальное соглашение о совместной опеке над дочерью. Каждый из них мог проводить по неделе с девочкой. Однако съемочный процесс внес коррективы в эту схему – актриса была вынуждена постоянно переезжать.
В частности, для съемок в фильме "Призрак в доспехах" ей понадобилось уехать в Новую Зеландию. Тогда Скарлетт Йоханссон захотела перейти на более короткий график встреч с ребенком – три дня девочка должна была проводить с матерью, два дня – с отцом. Однако из-за постоянных переездов и путешествий актрисы осуществить это на практике было крайне сложно. Возможно именно неспособность договориться и подтолкнула пару к тому, чтобы официально закрепить свой разрыв.
Напомним, Скарлетт и Ромэн поженились в октябре 2014 года. Причем церемония прошла в рамках строгой секретности. Журналисты узнали о свадьбе исключительно по появлению внушительно обручального кольца на пальце актрисы. Интересно, что о разрыве супругов начали говорить после того, как не обнаружили того самого кольца на пальце актрисы. Отметим, что незадолго до свадьбы Скарлетт подарила любимому мужчине дочь Роуз Дороти.
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