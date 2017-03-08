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Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон судится с мужем за дочь

Скарлетт Йоханссон и Ромэн Дориак. Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод со своим мужем Ромэном Дориаком. Помимо требования разорвать отношения она намерена бороться за право опеки над их трехлетней дочерью. Адвокат супруга голливудской красотки отметил, что тот не намерен уступать ей в этом вопросе.
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Слухи о том, что любовная связь между Скарлетт Йоханссон и Ромэном Дориаком распалась, ходили уже давно. Наконец они нашли свое подтверждение. Стало известно, что накануне Международного женского дня голливудская актриса подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. В документе она обосновала свое решение тем, что брак оказался "безвозвратно разрушен", передает Page Six.

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Теперь Йоханссон предстоит пройти через тяжелую тяжбу, уверены специалисты. Дело в том, что она попросила у суда дать ей первичную опеку над их совместной с Ромэном Дориаком трехлетней дочерью Роуз Дороти. Адвокат мужчины рассказал, что тот также намерен бороться за право быть со своим ребенком. "Он хотел бы переехать во Францию со своей дочерью, а госпожа Йоханссон много путешествует", – объяснил юрист.

Близкие к паре источники рассказывают, что заметную трещину их отношения дали после съемок картины "Люси". После этого супруги заключили неофициальное соглашение о совместной опеке над дочерью. Каждый из них мог проводить по неделе с девочкой. Однако съемочный процесс внес коррективы в эту схему – актриса была вынуждена постоянно переезжать.

В частности, для съемок в фильме "Призрак в доспехах" ей понадобилось уехать в Новую Зеландию. Тогда Скарлетт Йоханссон захотела перейти на более короткий график встреч с ребенком – три дня девочка должна была проводить с матерью, два дня – с отцом. Однако из-за постоянных переездов и путешествий актрисы осуществить это на практике было крайне сложно. Возможно именно неспособность договориться и подтолкнула пару к тому, чтобы официально закрепить свой разрыв.

Напомним, Скарлетт и Ромэн поженились в октябре 2014 года. Причем церемония прошла в рамках строгой секретности. Журналисты узнали о свадьбе исключительно по появлению внушительно обручального кольца на пальце актрисы. Интересно, что о разрыве супругов начали говорить после того, как не обнаружили того самого кольца на пальце актрисы. Отметим, что незадолго до свадьбы Скарлетт подарила любимому мужчине дочь Роуз Дороти.

Автор: Геннадий Куприянов8 марта 2017, 11:30

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