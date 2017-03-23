Бородина волнуется за больную дочь

Ксения Бородина волнуется за маленькую дочь, которая сейчас нездорова. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" рассказала о своем страхе.

Ксения Бородина успешно совмещает работу ведущей, участие в фотосессиях и материнство. У знаменитости подрастают дочери Маруся и Тея. Если первая нечасто доставляет проблемы матери, то за вторую Бородина всерьез беспокоится.

Своим волнением с многочисленными подписчиками Ксения поделилась в социальной сети Instagram. "спали мы сегодня 3,5 часа, уснули почти в 8 утра((( Тея Не важно себя почувствовала, мы все испугались сильно((( вот не пойму, когда никуда не ходим, вроде не болеем, но сидеть дома и не выходить с ребёнком тоже странно ((( ей же надо играть в детских центрах, смена обстановки, общение с детками, повод выйти в свет))))) а тут раз и платить такой ценой приходится(((( не знаю, что и делать, все эти вирусы прям неизбежны", – с грустью рассказала Бородина.

Подписчики немедленно отреагировали на сообщение Ксении. Они постарались ее поддержать своими комментариями: "Я вас понимаю и моя малютка приболела((не болейте😘", "Укреплять иммунитет и чеснок!)) ну, и мед, перга, имбирь и прочее... 😉", "у нас такая же история. Если не забываю перед выходом мазать ноздри оксолином, то все ок. Он хорошо защищает в периоды эпидемий и демисезона", "СкорСкоро лето, болезни прекратятся".

Публикация от borodylia (@borodylia) Мар 8 2017 в 3:37 PST

Отметим, что летом прошлого года Бородина с младшей дочкой были госпитализированы. Оказалось, малышка угодила в больницу из-за того, что подхватила вирус. "Для меня здоровье детей – самое главное! Тея подхватила такой сильный вирус на той неделе, что ни на какие жаропонижающие не реагировала 😢. Конечно я за нее напугалась, малышка была слабая, не хотела кушать совсем. И нас срочно госпитализовали в #пмц", – начала свой рассказ Ксения Бородина.

Специалисты немедленно занялись здоровьем малышки. "Там сразу взяли анализы крови и мочи, сделали узи, лор – врач посмотрел и дал необходимую схему лечения. С малышкой провели ночь в отдельной палате и выписались домой уже следующий день бодренькими на домашний режим", – успокоила разволновавшихся поклонников популярная телеведущая.

