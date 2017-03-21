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Лазарева с болью вспоминает о сестре

Светлана Лазарева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Некогда популярная исполнительница Светлана Лазарева дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, что вспоминает с грустью о покойной сестре.
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Некогда популярная певица Светлана Лазарева сейчас активно работает, причем не на сцене. "Я веду часовую программу "Прямой эфир" на одном из телеканалов. Ко мне приходят мои коллеги. Кроме перечисленного, я еще помощник депутата Государственной думы, так что на скуку времени не остается. Так бывает", – рассказала Лазарева.

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Отличительной чертой певицы всегда было неподражаемое исполнение игровых песен. "Это действительно один из самых сложных жанров. Нужно не только петь, а еще уметь посмеяться над собой. Возможно, я покажусь нескромной, но на нашей эстраде спеть игровую песню могут лишь несколько человек. Это Алла Пугачева, Лолита и Светлана Лазарева. Сейчас хороших игровых песен мало, я бы с удовольствием спела что-нибудь вроде "Мадам Брошкиной", – посетовала певица.

По словам Лазаревой, в настоящее время в музыкальной индустрии гораздо важнее кто исполняет песню, а не как. "Приведу один пример. Композитор Любаша – Татьяна Залужная написала песню "Перелетная птица", сама ее очень хорошо спела и отнесла ее на "Русское радио". Ей говорят: "Неформат!" Песня оказалась хитом, когда ее спел человек "с именем" – Кристина Орбакайте. Никто не спорит, исполнение замечательное, Кристина – трудяга, я к ней очень хорошо отношусь, но показателен сам подход к делу", – отметила Лазарева.

Светлана очень целеустремленна. Она не любит предаваться воспоминаниям. поскольку считает, что это удел неудачников. Тем не менее, Лазарева призналась, по чему она ностальгирует. "Немного тоскую по "Синей птице", потому что она была моим трамплином на большую эстраду. С болью вспоминаю о своей родной сестре, которой уже нет. Но жизнь продолжается", – цитирует Светлану Лазареву волгоградское издание "Родной город".

Автор: Наталья Аряева21 марта 2017, 16:58

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