Бузова едко поздравила Тарасова с 30-летием
"Поздравляю С днем Рождения бывшего мужа. Желаю ему в 30 лет, наконец, научиться ценить самые важные события в его жизни", – оставила едкое пожелание на своей странице в соцсети Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.).
При этом поздравление телеведущая сопроводила хэштэгами, которые активно использовала во время замужества #моямой и #тарабузики. Также Ольга опубликовала отрывок из эфира программы "Мужское/Женское", в котором она недавно принимала участие. На видео запечатлен фрагмент интервью Тарасова, в котором футболист назвал встречу с телеведущей "главным событием" в своей жизни.
Подписчики сразу же поддержали Бузову. "Олечка ,хвост пистолетом...все наладится !Ты заслуживаешь лучшего", – написал один из поклонников телеведущей.
Как писали Dni.Ru, недавно Ольга Бузова дала интервью Юлии Барановской. Она рассказала, что ее брак оборвался за секунду. Родные старались поддерживать ее, веселили, делали вид, что ничего не случилось. Бузова отметила, что она с близкими старается избегать разговоров о ее разрушенной семейной жизни. "Я нахожусь в агонии", – сообщила Ольга.
Телеведущая и футболист официально развелись 30 декабря прошлого года. Слухи о том, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались, появились в начале лета. Однако телеведущая упорно все отрицала, уверяя, что муж ее "лайкает" каждый день и все у них хорошо. Однако 1 ноября футболист официально сообщил, что ушел от жены.
Журналисты сражу же стали строить догадки, что стало причиной распада брака. Одни винили в крахе семьи отсутствие детей, другие уверяли, что Ольга пиарится на своем браке, что могло не устроить Тарасова. Футболисту приписывали роман с участницей конкурса "Мисс Мира 2014". Правда открылась лишь в марте 2017 года, когда Тарасов назвал имя новой возлюбленной.
"Ее зовут Анастасия! Настя!" –написал на своей страничке в Instagram футболист, подтвердив догадки журналистов о том, что разлучницей стала вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" Анастасия Костенко.
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