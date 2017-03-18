Бузова едко поздравила Тарасова с 30-летием

Телеведущая Ольга Бузова поздравила бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова с днем рождения. Сегодня, 18 марта, спортсмену исполнилось 30 лет.

"Поздравляю С днем Рождения бывшего мужа. Желаю ему в 30 лет, наконец, научиться ценить самые важные события в его жизни", – оставила едкое пожелание на своей странице в соцсети Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.).

При этом поздравление телеведущая сопроводила хэштэгами, которые активно использовала во время замужества #моямой и #тарабузики. Также Ольга опубликовала отрывок из эфира программы "Мужское/Женское", в котором она недавно принимала участие. На видео запечатлен фрагмент интервью Тарасова, в котором футболист назвал встречу с телеведущей "главным событием" в своей жизни.

Поздравляю С днём Рождения бывшего мужа. Желаю ему в 30 лет, наконец, научиться ценить самые важные события в его жизни. ���� #моямой#тарабузики#абсолютновсе#женафутболиста#гуляемлетаем#togetherforever Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 18 2017 в 1:39 PDT

Подписчики сразу же поддержали Бузову. "Олечка ,хвост пистолетом...все наладится !Ты заслуживаешь лучшего", – написал один из поклонников телеведущей.



Как писали Dni.Ru, недавно Ольга Бузова дала интервью Юлии Барановской. Она рассказала, что ее брак оборвался за секунду. Родные старались поддерживать ее, веселили, делали вид, что ничего не случилось. Бузова отметила, что она с близкими старается избегать разговоров о ее разрушенной семейной жизни. "Я нахожусь в агонии", – сообщила Ольга.

Телеведущая и футболист официально развелись 30 декабря прошлого года. Слухи о том, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались, появились в начале лета. Однако телеведущая упорно все отрицала, уверяя, что муж ее "лайкает" каждый день и все у них хорошо. Однако 1 ноября футболист официально сообщил, что ушел от жены.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 16 2017 в 4:16 PDT

Журналисты сражу же стали строить догадки, что стало причиной распада брака. Одни винили в крахе семьи отсутствие детей, другие уверяли, что Ольга пиарится на своем браке, что могло не устроить Тарасова. Футболисту приписывали роман с участницей конкурса "Мисс Мира 2014". Правда открылась лишь в марте 2017 года, когда Тарасов назвал имя новой возлюбленной.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) Мар 7 2017 в 5:28 PST

"Ее зовут Анастасия! Настя!" –написал на своей страничке в Instagram футболист, подтвердив догадки журналистов о том, что разлучницей стала вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" Анастасия Костенко.

