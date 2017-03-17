Новая избранница Тарасова: Для меня главное – семья

Анастасия Костенко дала откровенное интервью. Новая избранница Дмитрия Тарасова рассказала об идеальном мужчине и заявила, что готова создать семью и родить ребенка.

С недавних пор футболист Дмитрий Тарасов и вице-мисс Россия-2014 Анастасия Костенко перестали скрывать свои отношения. После нескольких месяцев полного молчания девушка наконец дала интервью репортерам.

Костенко считает себя абсолютно обычным человеком с "банальными" семейными ценностями, несмотря на то, что ее родители развелись. "Могу смело сказать, что я очень счастливый человек. Меня с детства учили радоваться всему происходящему в моей жизни. Да, иногда это очень сложно, но я уже в том возрасте, когда засыпаю и просыпаюсь с благодарностью к Богу за все, что у меня есть", – заявила Костенко.

Не секрет, что вскоре после того, как стало известно о разрыве Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой, на Анастасию Костенко посыпался град критики и даже ругани со стороны фанатов ведущей "Дома-2". Костенко даже закрыла свой профиль в социальных сетях, чтобы заткнуть этот слив негатива. "Мне стало ясно, что оправдываться, отчитываться и распинаться, по сути, не перед кем. Все окружающие люди – это приходящее и уходящее. Все, что они знают обо мне, – это практически ничего", – отметила Анастасия.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) Фев 25 2017 в 8:48 PST

Будучи в браке с Тарасовым, Бузова активно демонстрировала свои чувства, а также регулярно делилась с фанатами подробностями своей семейной жизни. Кстати, потом уже Ольгу не раз обвиняли в том, что не следовало выставлять эту сторону своей жизни напоказ. Костенко же придерживается той позиции, что личное следует оставлять только себе.

"Как показывает сегодняшний день – излишняя осведомленность и публичность только вредят личным отношениям. Открывая самое ценное на всеобщее обозрение, ты впускаешь всех в свою сокровенную жизнь. Такой выбор чреват тем, что впоследствии все это может обернуться для тебя плевками в твою распахнутую душу", – рассудила модель. Впрочем, Анастасия отметила, что не сторонница совсем уж прятаться от всех подряд.

Зашла речь и об идеальном мужчине. По мнению Костенко, ее избранник должен быть заботливым и ответственным. "Честность также играет первостепенную роль в жизни каждого из нас. В мужчине я ценю и готовность стать семьянином. Для меня мужчина – это противоположность женщины, а значит, сила, ум, твердый характер и доброта. Женщина же по своей природе хрупкая, мудрая, обладающая покладистым характером, настоящая хранительница очага", – высказала свою точку зрения избранница Тарасова.

Для Анастасии в приоритете не карьера, а семья. "Основа жизни – это любовь, но ее можно запросто потерять в погоне за карьерой. Люди постоянно то взлетают, то падают, и важно, чтобы рядом было надежное и любящее плечо. Человек сам чувствует, когда ему пора обзавестись семьей, родить ребенка. Могу сказать, что я к этому уже готова", – цитирует Анастасию Костенко Woman.ru.