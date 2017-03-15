Тарасов назвал имя новой возлюбленной
Спортсмен пролил свет на свою личную жизнь во время прямого эфира в Instagram. Дмитрий в последнее время зачастил с этим новомодным развлечением у звезд. Они запускают видео в режиме реального времени, после чего подписчики в чате бесконечной очередью задают вопросы, а владелец аккаунта на них отвечает.
Разумеется, большая часть реплик, адресованных Тарасову, касалась Бузовой. Люди спрашивали у Дмитрия, видел ли он новый клип Ольги "Привыкаю", ездит ли он повидаться к их с бывшей женой любимым гламурным псам, привык ли он уже просыпаться без ведущей "Дома-2" и под чьи звуки поцелуев он засыпает...
Другими словами, почитатели Бузовой устроили ее экс-супругу настоящий ад во время прямого эфира. Однако Тарасов держался молодцом и старательно избегал вопросов про бывшую жену. Его общение с народом напоминало игру в сапера. Дмитрий будто по минному полю шел, долго выбирая то, на что можно ответить.
В чате было много ругательств в его адрес из-за Ольги, но он на них не реагировал, лишь улыбался и призывал народ обойтись без оскорблений. По словам футболиста, у него уже давно иммунитет на такие вещи. Его не ранят ушаты помоев от недоброжелателей.
Мой "direct" завален тремя видами сообщений: 1)пожеланиями удачи в моей работе; 2) просьбами оголить свою личную жизнь; 3) как-то прокомментировать развод. Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков"( думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни. И никого не оскорблять. Уверен, что у каждого найдётся время занять себя чем-то полезным ���� #всемдобра#укаждогосвойкрест
В каждом третьем комментарии подписчики спрашивали у Тарасова про его новую возлюбленную. Дмитрий подтвердил, что она есть и что сердце его несвободно. Недавно в Instagram Бузова публично обвинила экс-супруга в измене с некой "мисской". Именно это слово использовали подписчики, пытаясь узнать у футболиста, кто она.
"Что за мисска?! – В какой-то момент не выдержал и возмутился Дмитрий. – Какая еще мисска?" А затем после театральной паузы спортсмен сообщил страждущим имя девушки. "Ее зовут Анастасия! Настя!" – эмоционально заявил Тарасов.
Выходит, таким образом футболист подтвердил догадки журналистов. Еще в конце прошлого года, когда Ольга и Дмитрий разводились, всеведущие репортеры предположили, что разлучницей стала вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" Анастасия Костенко.
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