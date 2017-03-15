Тарасов назвал имя новой возлюбленной

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сделал то, чего от него так долго ждали светские сплетники и журналисты. Футболист озвучил наконец имя новой избранницы.

Спортсмен пролил свет на свою личную жизнь во время прямого эфира в Instagram. Дмитрий в последнее время зачастил с этим новомодным развлечением у звезд. Они запускают видео в режиме реального времени, после чего подписчики в чате бесконечной очередью задают вопросы, а владелец аккаунта на них отвечает.

Разумеется, большая часть реплик, адресованных Тарасову, касалась Бузовой. Люди спрашивали у Дмитрия, видел ли он новый клип Ольги "Привыкаю", ездит ли он повидаться к их с бывшей женой любимым гламурным псам, привык ли он уже просыпаться без ведущей "Дома-2" и под чьи звуки поцелуев он засыпает...

Другими словами, почитатели Бузовой устроили ее экс-супругу настоящий ад во время прямого эфира. Однако Тарасов держался молодцом и старательно избегал вопросов про бывшую жену. Его общение с народом напоминало игру в сапера. Дмитрий будто по минному полю шел, долго выбирая то, на что можно ответить.

В чате было много ругательств в его адрес из-за Ольги, но он на них не реагировал, лишь улыбался и призывал народ обойтись без оскорблений. По словам футболиста, у него уже давно иммунитет на такие вещи. Его не ранят ушаты помоев от недоброжелателей.

В каждом третьем комментарии подписчики спрашивали у Тарасова про его новую возлюбленную. Дмитрий подтвердил, что она есть и что сердце его несвободно. Недавно в Instagram Бузова публично обвинила экс-супруга в измене с некой "мисской". Именно это слово использовали подписчики, пытаясь узнать у футболиста, кто она.

"Что за мисска?! – В какой-то момент не выдержал и возмутился Дмитрий. – Какая еще мисска?" А затем после театральной паузы спортсмен сообщил страждущим имя девушки. "Ее зовут Анастасия! Настя!" – эмоционально заявил Тарасов.

Выходит, таким образом футболист подтвердил догадки журналистов. Еще в конце прошлого года, когда Ольга и Дмитрий разводились, всеведущие репортеры предположили, что разлучницей стала вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты "Мисс Мира 2014" Анастасия Костенко.