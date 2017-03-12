На Бузову напали после госпитализации сестры

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна подверглась резкой критике после госпитализации известной исполнительницы. Девушке пришлось оправдываться перед поклонниками творчества ее родственницы.

Судя по всему, Анну начали упрекать в том, что она ведет нормальный образ жизни, пока ее сестра находится в больнице. Такие нападки возмутили сестру Бузовой. "Она обязательно сообщит о своём самочувствии тогда, когда сама пожелает и тому, кому сама захочет", – написала она.

При этом Анна попросила прекратить нападать на нее с критикой из-за происходящего. "Поэтому прошу шквал негатива, связанный с тем, как я могу улыбаться, ходить, дышать, и в целом жить, когда сестра болеет, остановить. Будьте добрее, берегите себя и своих близких и не болейте", – кратко завершила свое обращение к поклонникам сестра Бузовой.

При этом многие подписчики Анны встали на ее защиту. "Зачем писать гадости? Почему она должна плакать и не улыбаться? Олечка скорее всего подлечится и снова будет радовать нас", – пишет один из комментаторов в социальной сети Instagram.

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova) Мар 11 2017 в 9:16 PST

Напомним, Ольга Бузова была госпитализирована 11 марта. Сначала звезда вызвала скорую помощь, но после этого отправилась в частную больницу. По предварительным данным, сейчас певица находится под капельницей, а у ее палаты дежурят врачи. Вероятно, причиной резкого ухудшения здоровья стал недосып.