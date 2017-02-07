Постаревший вид Татьяны Лазаревой взбудоражил Сеть

В Интернете живо обсуждают постаревший вид Татьяны Лазаревой, которая опубликовала видео, с запечатленным крупным планом собственным лицом без грамма макияжа. 50-летняя телеведущая не боится показывать свои несовершенства, за что ее только похвалили.

Популярная телеведущая, клоунесса, журналистка Татьяна Лазарева, пожалуй, является одной из немногих женщин в отечественном шоу-бизнесе, кто не боится достойно стареть, не прибегая к спасительным средствам косметологии и пластической хирургии.

Лишний раз в этом убедились пользователи Интернета, когда Татьяна опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором засняла себя крупным планом. Причем Лазарева не стала скрывать несовершенств внешности, указав на пятно на носу.

Интересно, что многочисленные подписчики весьма позитивно отнеслись к посту 50-летней ведущей, похвалив ее за то, что она не боится возраста и предстает перед аудиторией в максимально естественном виде. Отметим, что ролик Татьяны Лазаревой быстро распространился в Интернете, и позитивных комментариев оказалось гораздо больше, чем негативных.

Видео опубликовано ��‍��Татьяна Лазарева ��‍�� (@lazareva_tatka) Фев 6 2017 в 4:30 PST

"Красивая женщина, без макияжа", "Настоящая! Прекрасная!", "Такая естественная!❤️ прелесть❤️", "никогда красавицу из себя не строила, глупые вульгарные платья не надевает, выглядит Татьяна ухожено – стрижка/укладка, состояние кожи, идеальная улыбка, достойно и свежо одета, радуется жизни и смеется, в том числе над собой, МОЛОДЕЦ!!! Самодостаточная и довольная", "хорошо выглядит для своего возраста. Ну, конечно, если не сравнивать с перекаченными ботоксом женщинами!", "Нормально она выглядит. Отвыкли от фотографий без фотошопа и фильтров. Многие только в своих инстах и выглядят хорошо, а на самом деле не лучше Татьяны, а то и хуже", "постаревшая, но все равно такая привлекательная искренняя веселая светлая" , – высказались относительно натуральности Лазаревой блогеры.

Напомним, что 50-летие ведущая отметила в июле прошлого года. Супруг, ведущий Михаил Шац, поздравил любимую жену, написав на страничке Татьяны в социальной сети такое поздравление: "Ты прекрасна! С днем рождения! Вот и пришел твой возраст счастья!"