Водонаева высказалась о жире у подруг

Модель и телеведущая призвала дам снять чулки. Она гордится тем, что для многих стала примером для подражания.

Алена Водонаева продолжает в своем микроблоге обсуждать вопрос полноты. "В моем окружении есть полные люди. Подруги, знакомые. И поверьте, я очень люблю их. За человеческие качества, за жир, в конце концов", – уверяет Алена. Этой фразой она во многом оправдала себя перед поклонниками, которые осудили Водонаеву за ее предыдущие посты. В них она категорично заявила: "Я не уважаю полных людей. Мне вообще не близки те, кто себя не любит... Не надо только про полноту по причине болезней, а то началось уже. Всем понятно, о чем я! Разъевшихся и не следящих за собой – не уважаю! Про секс я вообще молчу. Даже не представляю, как это выглядит, когда ты девочка и слегка за 70-80 кг. И представлять не хочу, если честно. Это фу! Полного парня у меня никогда в жизни не было. И не будет. Мужчина должен быть твердым. Везде".

Фанаты справедливо заметили, что поддерживать тело в кондиционном виде стоит больших денег. Водонаева ответила и им: "Некоторые писали о том, чтобы выглядеть хорошо, нужны деньги. На спорт и на продукты. Девочки, гулять на улице пешком можно бесплатно! Да и мои любимые гречка, чечевица, морковь и прочие простые продукты стоят недорого. В конце концов, зарабатывайте! Это же кайф! Зарабатывать! Исполнять мечты. Один раз живем. Да и вообще хватит уже про жир и полноту. Снимайте чулки! Весна пришла!" (В Москве сегодня 19 градусов мороза – Прим.Ред.).

Она гордится тем, что для многих стала примером для подражания. "Я кайфую от того, что многих из вас вдохновляю и мотивирую. Кстати сама я тоже вдохновляюсь довольно жесткой формой подачи. Сюсюканья на меня не подействуют", – написала она в Instagram.