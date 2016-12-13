Водонаева ревновала любовника к своему бюсту

В авторской колонке Алена Водонаева объяснила, почему решилась на операцию по уменьшению груди. По признанию звезды "Дома-2", она начала ревновать любовника к собственному бюсту.

Для начала Алена Водонаева заявила, что по-настоящему ее могут понять только женщины, обладающие теми же параметрами, что и она. "Уже в десятом классе у меня был третий размер груди, а когда я оказалась на первом курсе – твердая пятерочка", – сообщила звезда "Дома-2".

Водонаева посетовала, что найти подходящее белье ей было очень сложно. "Все красивое, нежное кружевное белье с тонкими бретельками хорошо смотрелось только на единичке-двоечке, а когда я его примеряла, то все всегда торчало сверху и сбоку. Какой-то порностайл. А бюстгальтер моего плана чаще всего выглядел так же скучно, как вареная капуста. Никак", – резюмировала Алена.

Мужчины ненависти Водонаевой к собственной груди, разумеется, не разделяли. "Мужчинам всегда нравились мои большие сиськи. Особенно на уровне их лица. Желательно, без лифчика и чтобы немного подпрыгивали перед глазами", – цитирует Водонаеву Life.ru.

Алена рассказала историю, когда в студенчестве она встречалась с молодым человеком, для которого ее грудь стала настоящим фетишем. "Он давал им разные глупые имена, здоровался с ними, обожествлял. Мало того что меня уже тогда они немного раздражали, я еще и стала к ним ревновать своего же парня", – призналась Алена.

Кроме того, бюст жил по своим правилам. К примеру, когда Водонаева поправлялась, грудь становилась больше, а когда худела, то и грудь таяла. Во время беременности бюст Водонаевой и вовсе увеличился на три размера.

В итоге, Алена решилась на операцию по уменьшению груди. "Это осознанное желание, причем я ничего не скрываю, сама за себя плачу. Хирургия уже давно ничуть не страшнее стоматологии. Главное – по необходимости и с трезвым взглядом", – заключила Алена Водонаева.