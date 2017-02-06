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Удовиченко обозвала Чумакова
Исполнитель поделился в Instagram видео, на котором запечатлено его новое место работы. Алексей показал своим фанатам гримерку, коридоры и комнату, из которой вышла Лариса Удовиченко.
"Привет, Алексей, ты прекрасен! Ты талантлив", – приветливо сказала актриса. "А теперь представьте, что меня здесь нет, – попросил Чумаков и изобразил интонации артистки. – Он конченный идиот, отвратительный..."
Однако Лариса поспешила перебить Алексея, пока он не сказал ничего лишнего. "Нет, он только придираст. Он придирается ко всему, но это очень хорошо, это говорит о степени таланта, потому что если человеку все в себе нравится, можно оставить его за закрытой дверью".
По довольному смеху за кадром становится понятно, что певцу шутка Ларисы понравилась. Он даже повторил ее в подписи к видео и ответил Удовиченко комплиментом на комплимент.
"Большая честь работать в кадре с легендарной актрисой. Лариса Ивановна Удовиченко – удивительная. P.S. И да – я придираст.:))" – подтвердил слова актрисы супруг певицы Юлии Ковальчук.
Напомним, Алексей Чумаков играет главную мужскую роль в картине "Побег в себя". Это адаптация известного американского сериала "Касл". Главная женская роль досталась Анне Снаткиной. Она перевоплотилась в следователя Марину Королеву.
От работы со знойным брюнетом у актрисы остались самые положительные эмоции. "Алексей потрясающий партнер, мы с ним одновременно любим и ненавидим друг друга", – заинтриговала Снаткина журналистов. Примечательно, что исполнители главных ролей в оригинальном сериале, по слухам, неистово ненавидели друг друга, из-за чего проект закрыли.
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