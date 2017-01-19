Жена Клуни сделала ЭКО и ждет двойню

СМИ продолжают обсуждать беременность супруги Джорджа Клуни Амаль. Как уверяют западные источники, жена голливудского актера сделала ЭКО, и теперь у нее родится двойня.

Как уверяют люди из близкого окружения Джорджа и Амаль Клуни, у супруги известного голливудского красавчика появятся мальчик и девочка. "Когда Джордж и Амаль они были очень удивлены, но и немного испуганны. Просто до этого они говорили, что им будет достаточно и одного ребенка. Однако известие о том, что у них будут двое – мальчик и девочка – сделало их по-настоящему счастливыми. Они себя чувствуют так, словно сорвали семейный джекпот!" – приводит слова близкого друга 38-летней Амаль издание In Touch.

Говорят, Джордж, который никогда не стремился быть отцом, счастлив об известии о скором прибавлении в семействе. "Он забросил свои мысли о том, чтобы не иметь потомства. и полностью погрузился в мечты о будущих наследниках. Он пестует беременность Амаль и вовсю представляет, каким будет внимательным отцом двум детишкам, которые будут звать его папой. Джордж предупреждает каждое желание жены и разговаривает с ее животом. Более того, он фонтанирует идеями, как назвать малышей", – компетентно рассказали друзья пары.

Говорят, Джордж и Амаль решили прибегнуть к ЭКО еще летом. Причем супруга голливудского актера всерьез опасалась процедуры, поскольку у нее страх перед медицинскими манипуляциями. Однако результат превзошел всякие ожидания супругов.

"На протяжении нескольких месяцев они не могут поверить, что скоро станут родителями. Джордж и Амаль приходят в восторг, выбирая всякие детские штучки и подбирая все необходимое для будущего потомства. Они собираются быть самыми лучшими родителями", – заключил приятель четы Клуни.

Напомним, слухи о беременности Амаль ходят уже несколько недель. Они появились после того, как супруги появились на премьере документального фильма The White Helmets в Лондоне. Для выхода в свет любительница обтягивающих платьев Амаль вдруг появилась перед журналистами в свободном коротком платье в цветочек. Но даже такой наряд не смог скрыть округлившегося животика супруги 55-летнего Джорджа Клуни.

