Елена Ксенофонтова рассказала об избиении сына

Актриса Елена Ксенофонтова объяснила, почему боялась гражданского мужа, юриста Александра Рыжих. После нескольких лет совместной жизни супруги все чаще ссорились, и как-то раз артистка узнала об измене.

"Мы перестали быть семьей, перестали быть мужем и женой. В какой-то момент я узнаю об измене. Доказательств просто более чем. Он мне говорит: "Да ты сумасшедшая, больная. Это твои фантазии. Да вот нет ничего!" – рассказала актриса на программе "Пусть говорят".

Впоследствии ее догадки о том, что у Александра есть отношения на стороне, подтвердились, призналась звезда. "И вот наступает момент, когда я узнаю, что он уже откровенно живет где-то – там ему хорошо, а сюда он приходит, просто чтобы вымещать злость. Когда отношения с моим сыном настолько плохи, что я уже не могу оставить их наедине, лечу сломя голову домой. Влетаю и вижу, как мой сын рыдает и говорит – он меня ударил, толкнул. Тот в ответ кричит: "Да он все врет, твой хам!" Мне становится просто страшно. Когда я узнаю об измене, я принимаю решение как минимум не спать с ним в одной постели. Я ухожу в комнату к дочери. Он влетает в комнату, выкручивает мне руку, прижимает к полу, ставит ногу мне на лопатку и говорит: "Ты будешь спать там, где ты спала. Ты меня поняла?" – вспоминает Елена.

Напомним, недавно актриса призналась, что стала жертвой домашнего насилия. Адвокат же утверждал, что это она его избила. Он подал в суд на артистку. Несколько дней назад в микроблоге она раскрыла свою версию развития событий.

"Ровно год (больше 25 заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно", – написала Ксенофонтова.