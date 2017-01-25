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Семейная драма Елены Ксенофонтовой

Елена Ксенофонтова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Елена Ксенофонтова прервала молчание и рассказала о драме, которая на протяжении долгого времени происходит в ее семейной жизни. Актриса уверена, что гражданский муж пытается отобрать у нее квартиру и ребенка.
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В 2016 году Елена Ксенофонтова рассталась со своим гражданским мужем Александром Цветковым. Ходили слухи, что актриса попросту устала ждать предложения руки и сердца. Однако сама Елена решила прояснить ситуацию лишь сейчас.

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Популярная артистка оставила пространный пост на своей страничке в социальной сети Instagram. "Я молчала. Долго. Слишком долго. Молчала, потому что оберегала свою семью, своих детей. Молчала, потому что было стыдно и страшно. Потому что верила, что справедливость восторжествует (а как иначе). Потому что мой мозг отказывался воспринимать такую реальность", – начала свою исповедь актриса.

Далее Ксенофонтова поведала, что год назад ее гражданский муж подал на нее заявление в полицию, обвинив в избиении. Якобы Елена несколько раз нанесла ему удары по голове, после чего сама притворилась жертвой. Однако сама актриса утверждает, что все было иначе.

"Ровно год (больше 25-ти заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои;рапорт участкового и т.д. Но тщетно", – написала Ксенофонтова. В конце декабря 2016 года актрисе вынесли обвинительный договор и приговорили к штрафу.

Елена уверена, что бывший возлюбленный специально написал на нее заявление, чтобы отобрать квартиру и ребенка. "Все просто до пошлости. И рвоты... Когда-то в приступе непредсказуемой (теперь вполне объяснимой) щедрости мой гражданский муж подарил мне квартиру, оформив дарственную. Квартиру, находящуюся на стадии ремонта и обремененную немалым долгом за коммунальные услуги. У него на тот момент (а потом и на протяжении всей нашей совместной жизни) были "трудности на работе". Искренне желая уберечь любимого от лишних расстройств, я взяла все финансовые расходы на себя", – сообщила Ксенофонтова. Далее она взяла на себя все финансовые расходы. Поняв, что не сможет содержать две квартиры, старую она продала, а в новой сделал ремонт.

Семейная жизнь Ксенофонтовой была, по ее признанию, непростой. "Теперь, когда после нескольких лет моральных и физических унижений, вранья, измен, многочисленных скандалов, шантажа, упреков в том, что виновата во всех его неудачах, бесконечных запугиваний я вдруг озвучила свое намерение расстаться и попросила уйти, он внезапно понял, какую ошибку совершил когда-то. С этого момента началась серьезная работа мозга профессионального адвоката. И решение было найдено", – отметила актриса, сообщив, что Александр решил отозвать дарственную. Якобы поэтому он и подстроил нападение.

В начале февраля в районном суде состоится заседание апелляционной комиссии. У актрисы мало надежды на то, что вынесут оправдательный приговор. Ведь до этого она неоднократно пыталась подать встречный иск против экс-возлюбленного, обращалась в Следственный комитет. Однако ей постоянно отказывали.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в разборки родителей вовлечена их дочь Соня. По словам актрисы, вот уже более полугода идет гражданский суд. Ксенофонтова утверждает, что экс-возлюбленный ищет компромат на нее. Только таким образом он может забрать у нее ребенка.

"Молчать нельзя говорить. Говорю. Потому что испробовано все (многое осталось за скобками). Потому что, наконец, понимаю, что дальнейшее молчание сродни самоубийству. Потому что, сделав один шаг, необходимо делать следующий и идти до конца. Потому что задыхаюсь от несправедливости. Потому что просто боюсь не дотянуть", – обратилась к общественности за помощью Елена Ксенофонтова.

Автор: Наталья Аряева25 января 2017, 13:49

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