Семейная драма Елены Ксенофонтовой

Елена Ксенофонтова прервала молчание и рассказала о драме, которая на протяжении долгого времени происходит в ее семейной жизни. Актриса уверена, что гражданский муж пытается отобрать у нее квартиру и ребенка.

В 2016 году Елена Ксенофонтова рассталась со своим гражданским мужем Александром Цветковым. Ходили слухи, что актриса попросту устала ждать предложения руки и сердца. Однако сама Елена решила прояснить ситуацию лишь сейчас.

Популярная артистка оставила пространный пост на своей страничке в социальной сети Instagram. "Я молчала. Долго. Слишком долго. Молчала, потому что оберегала свою семью, своих детей. Молчала, потому что было стыдно и страшно. Потому что верила, что справедливость восторжествует (а как иначе). Потому что мой мозг отказывался воспринимать такую реальность", – начала свою исповедь актриса.

Далее Ксенофонтова поведала, что год назад ее гражданский муж подал на нее заявление в полицию, обвинив в избиении. Якобы Елена несколько раз нанесла ему удары по голове, после чего сама притворилась жертвой. Однако сама актриса утверждает, что все было иначе.

"Ровно год (больше 25-ти заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои;рапорт участкового и т.д. Но тщетно", – написала Ксенофонтова. В конце декабря 2016 года актрисе вынесли обвинительный договор и приговорили к штрафу.

Елена уверена, что бывший возлюбленный специально написал на нее заявление, чтобы отобрать квартиру и ребенка. "Все просто до пошлости. И рвоты... Когда-то в приступе непредсказуемой (теперь вполне объяснимой) щедрости мой гражданский муж подарил мне квартиру, оформив дарственную. Квартиру, находящуюся на стадии ремонта и обремененную немалым долгом за коммунальные услуги. У него на тот момент (а потом и на протяжении всей нашей совместной жизни) были "трудности на работе". Искренне желая уберечь любимого от лишних расстройств, я взяла все финансовые расходы на себя", – сообщила Ксенофонтова. Далее она взяла на себя все финансовые расходы. Поняв, что не сможет содержать две квартиры, старую она продала, а в новой сделал ремонт.

Семейная жизнь Ксенофонтовой была, по ее признанию, непростой. "Теперь, когда после нескольких лет моральных и физических унижений, вранья, измен, многочисленных скандалов, шантажа, упреков в том, что виновата во всех его неудачах, бесконечных запугиваний я вдруг озвучила свое намерение расстаться и попросила уйти, он внезапно понял, какую ошибку совершил когда-то. С этого момента началась серьезная работа мозга профессионального адвоката. И решение было найдено", – отметила актриса, сообщив, что Александр решил отозвать дарственную. Якобы поэтому он и подстроил нападение.

В начале февраля в районном суде состоится заседание апелляционной комиссии. У актрисы мало надежды на то, что вынесут оправдательный приговор. Ведь до этого она неоднократно пыталась подать встречный иск против экс-возлюбленного, обращалась в Следственный комитет. Однако ей постоянно отказывали.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в разборки родителей вовлечена их дочь Соня. По словам актрисы, вот уже более полугода идет гражданский суд. Ксенофонтова утверждает, что экс-возлюбленный ищет компромат на нее. Только таким образом он может забрать у нее ребенка.

Фото опубликовано Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) Дек 21 2016 в 10:31 PST

"Молчать нельзя говорить. Говорю. Потому что испробовано все (многое осталось за скобками). Потому что, наконец, понимаю, что дальнейшее молчание сродни самоубийству. Потому что, сделав один шаг, необходимо делать следующий и идти до конца. Потому что задыхаюсь от несправедливости. Потому что просто боюсь не дотянуть", – обратилась к общественности за помощью Елена Ксенофонтова.