Что стало с дочерью Ксенофонтовой после скандала

Директор актрисы Елены Ксенофонтовой Наталия в Facebook ответила на высказывания бывшего возлюбленного звезды, адвоката Александра Рыжих. В одной из передач мужчина рассказал, что артистка его избила.

"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам", – процитировала Шекспира Наталия. Ее возмутили слова Александра о том, что он якобы не видел дочь три месяца после расставания с Еленой. "Три недели легким движением руки превратились в три месяца (на самом деле встреча могла бы состояться и гораздо раньше, если бы у Лены не было поводов бояться, но это, как говорится, уже совсем другая история)".

"На самом деле, Александр не виделся с дочерью всего три недели. В середине марта они с Еленой расстались, в первой декаде апреля состоялась его встреча с дочерью", – пояснила корреспонденту Dni.Ru директор.

Администратор Ксенофонтовой призналась: она не знает что ответить на слова Александра о нападении бывшей возлюбленной. "Это вот "били – не добили" комментировать без использования ненормативной лексики не получается в принципе. Да и чего уж тут комментировать... Ведь любой здравомыслящий человек легко себе эту картинку представит: женщина хрупкого телосложения регулярно избивает бывшего десантника. Хармс отдыхает: "Уже потом я бил его примусом, а утюгом я бил его вечером", – иронизирует Наталия.

Что касается отношений адвоката с дочерью, то Елена делает все для того, чтобы их сохранить, утверждает директор. "Но вот от чего мое чувство справедливости действительно вскипает – так это от фразы "настраивает ребенка против отца"! Потому что за этот бесконечный год, возвращаясь домой с заседаний суда, на которых Александр все свои недюжинные силы бросал на то, чтобы отправить мать своего ребенка за решетку, Лена ни разу не позволила себе в присутствии Сони ни одного оскорбительного или уничижительного слова в его адрес. Потому что интересы Сони, ее душевный покой и комфорт, то, каким именно образом все происходящее сегодня скажется на ее будущем, для Лены действительно важнее всего. Более того, она всегда поддерживала и поддерживает авторитет отца в глазах дочери. Чего ей это стоит – знает только она". – заключила администратор.

Фото опубликовано Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) Дек 21 2016 в 10:31 PST

Ранее Ксенофонтова опубликовала в соцсети шокирующий пост. Актриса призналась, что ее бывший возлюбленный, юрист Александр Рыжих, подал на нее заявление в полицию, обвинив в избиении. Якобы Елена несколько раз ударила его по голове, после чего сама притворилась жертвой.