Лолита при муже целовалась с другими

На своей странице в Instagram Лолита Милявская поделилась видео, снятым на улицах Торонто. После концерта певица встретилась с фанатками и даже расцеловала их.

Лолита Милявская дала концерт в Торонто. После него она записала видео с двумя своими поклонницами, которые, по всей видимости, в Канаду приехали из Монголии.

Певица попросила их сказать что-нибудь по-монгольски. Они тут же произнесли "Мы тебя любим, Лолита". От такого откровения певица просто расцеловала женщин. "И я вас люблю", – добавила она. Женщины от такого поворота оказались в настоящем восторге. В качестве оператора выступал муж Лолиты Дмитрий Иванов. Певица выложила еще одно видео с улиц Торонто, на котором они танцевали в ночи перед очередным перелетом.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Дек 2 2017 в 12:49 PST

"Мы не пошли в клуб, потому что нет сил, нет никаких сил. но нам классно вместе", – поделилась с подписчиками Лолита. "Эй, ребята, мы трезвые. Нас просто вштырил концерт и люди, которые принимали концерт", – добавила она.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Дек 1 2017 в 10:28 PST

Комментаторы рассыпались в восторгах и комплиментах как в адрес певицы, так и ее супруга. Они сошлись во мнении, что Лолита Милявская и Дмитрий Иванов – отличная пара. "Какие вы клевые! Счастья вам!", "Лолита, какие же вы с мужем милые! Приятно смотреть 😊🤗", "Красивая пара", "Очень красивая пара.Обожаю вас❤❤❤", – не переставали умиляться комментаторы.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Окт 27 2017 в 5:02 PDT

Отметим, после концерта в Торонто Лолита отправилась в США, где у нее уже прошел гастрольный тур. Тогда она не смогла прогуляться по городу из-за подскочившего после длительного перелета давления. Причем купить таблеток певица не смогла – в аптеке лекарства продают исключительно по рецепту врача. Лолите предстоит дать еще один концерт в Нью-Йорке.