Голодная Лолита прилюдно набросилась на мужика с сочной сосиской

Певица удивила очередной эпатажной выходкой. И показала, что она близка к простому народу.

Ставший традиционным концерт "Эх, разгуляй!" год от года становится все масштабнее. А его жанровая принадлежность теперь размыта – на сцену выходят не только представители шансона, но и рок-музыканты, и исполнители популярной музыки. Среди них на состоявшемся 18 ноября в "Олимпийском" фестивале оказалась и Лолита.

Артистка исполнила со сцены гремящий сегодня ото всюду хит "Ты мое море". Но она не была бы собой, не выкинув очередной фортель. Со сцены за кулисы она спустилась, держа в руках... сочную сосиску в тесте!

"Я была так голодна, что едва отпела, бросилась к мужику, который торговал сосисками, и за 200 рублей купила". "Лолита, как, разве вы не на диете?", – ахнул журналист Dni.Ru. "Живу в свое удовольствие и не считаю калории!", – улыбнулась артистка. Да и нечего особо считать – в сосиске хотя и содержится много жиров, но энергетическая ценность невелика – всего 320 калорий.

Лолита всегда очень точно чувствует настроение публики и показывает себя "своей в доску" – может и разуться, и ножку поднять, и бельем сверкнуть. Артитска относится к себе с иронией, и учит других бороться со своими комплексами.

Она не строит из себя неприступную диву, ей не жмет корона. И это нарочитое появление перед камерами с сосиской в руках только добавило певице очков и привнесло оживление в происходящее за кулисами, где другие артисты несли чушь в ответ на такие же глупые вопросы журналистов про планы на новый год на будущее.