Больной Лолите Милявской отказали в помощи в Америке

На днях Лолита Милявская побывала в Америке. В какой-то момент у артистки подскочило давление, однако в аптеке ей отказались продать лекарство.

Лолита Милявская с гастролями побывала в США. Там у артистки начались проблемы со здоровьем. Из-за многочасового перелета и перемены климата у Лолиты повысилось давление. Артистка решила купить лекарство, чтобы поправить самочувствие, но ей отказали в помощи.

"Давление шарашит страшно. Пошла в аптеку таблетки попросить – говорят, продадут только в том случае, если врач напишет рецепт. Буду стрелять у музыкантов!" – не растерялась больная Милявская.

Тем не менее исполнительница, которую сопровождал супруг Дмитрий Иванов, нашла в себе силы прогуляться по городу (артистка побывала в Нью-Йорке) и осмотреть достопримечательности. "В Америке все насыщенно. Нью-Йорк – красивый, чистый, вылизанный. Три года назад был неухоженный. Наверное, мэр сменился. Цены немаленькие. Непонятно, кто ходит в магазины, они все пустые. В семь утра пошли гулять по Манхэттену и увидели, как устанавливают знаменитую елку – ее показывали в фильмах "Один дома". Она настоящая и очень сильно пахнет!" – цитирует Лолиту Милявскую "Собеседник".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Окт 17 2017 в 12:58 PDT

Ранее певица выступила на фестивале "Эх, разгуляй!" в "Олимпийском". Артистка исполнила гремящий сегодня отовсюду хит "Ты мое море". Интересно, что со сцены за кулисы Лолита спустилась, держа сочную сосиску в тесте.

"Я была так голодна, что едва отпела – бросилась к мужику, который торговал сосисками, и за 200 рублей купила. Живу в свое удовольствие и не считаю калории!" – заявила окружившим ее журналистам Милявская.