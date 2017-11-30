Больной Лолите Милявской отказали в помощи в Америке
Лолита Милявская с гастролями побывала в США. Там у артистки начались проблемы со здоровьем. Из-за многочасового перелета и перемены климата у Лолиты повысилось давление. Артистка решила купить лекарство, чтобы поправить самочувствие, но ей отказали в помощи.
"Давление шарашит страшно. Пошла в аптеку таблетки попросить – говорят, продадут только в том случае, если врач напишет рецепт. Буду стрелять у музыкантов!" – не растерялась больная Милявская.
Тем не менее исполнительница, которую сопровождал супруг Дмитрий Иванов, нашла в себе силы прогуляться по городу (артистка побывала в Нью-Йорке) и осмотреть достопримечательности. "В Америке все насыщенно. Нью-Йорк – красивый, чистый, вылизанный. Три года назад был неухоженный. Наверное, мэр сменился. Цены немаленькие. Непонятно, кто ходит в магазины, они все пустые. В семь утра пошли гулять по Манхэттену и увидели, как устанавливают знаменитую елку – ее показывали в фильмах "Один дома". Она настоящая и очень сильно пахнет!" – цитирует Лолиту Милявскую "Собеседник".
Ранее певица выступила на фестивале "Эх, разгуляй!" в "Олимпийском". Артистка исполнила гремящий сегодня отовсюду хит "Ты мое море". Интересно, что со сцены за кулисы Лолита спустилась, держа сочную сосиску в тесте.
"Я была так голодна, что едва отпела – бросилась к мужику, который торговал сосисками, и за 200 рублей купила. Живу в свое удовольствие и не считаю калории!" – заявила окружившим ее журналистам Милявская.
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