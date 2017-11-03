Плющенко подрался в результате проверки во дворе

Сегодня, 3 ноября, исполнилось 35 лет Евгению Плющенко. О детстве фигуриста вспомнили его одноклассница и ученик параллельного класса, которому будущий чемпион "поставил фингал".

До 11 лет Евгений Плющенко жил в Волгограде. Он учился в школе №61 Тракторозаводского района. "Женя отличался от остальных мальчиков – во-первых, яркой, необычной внешностью, а во-вторых, конечно, спортивными достижениями. Вся школа знала, что он участвует в различных соревнованиях. Мы болели за него, гордились его победами. Несколько раз он приглашал меня и других одноклассников во Дворец спорта на выступления. Мы, наблюдая за его кульбитами на льду, замирали от восторга…" – рассказала Ольга Плотникова, учившаяся с Плющенко в пятом классе.

Он показывал свои прыжки даже в классе. "Несмотря на все это, он успевал хорошо учиться, никогда не числился в двоечниках. Впрочем, получать плохие отметки ему не позволяла мама Татьяна Васильевна. С этой женщины можно и нужно брать пример! В любую погоду через весь город на троллейбусе она везла Женю на стадион – это поистине героический подвиг!" – заявила бывшая одноклассница фигуриста.

А вот у Василия Куйбора остались от общения с Плющенко негативные воспоминания. Вася учился в параллельном классе. "На уроках Женя появлялся редко – соревнования, разъезды. Одну из первых наших встреч я на всю жизнь запомнил. Это было в шестом классе, я только перешел в эту школу. А Плющенко уже был там своим, ведь учился в ней несколько месяцев. Вот, на правах старичка он и решил устроить мне проверку во дворе. Слово за слово, и Плющенко поставил мне фингал. Это было неким посвящением", – цитирует Куйбора Starhit.

Из-за закрытия местной ледовой арены Плющенко был вынужден перебраться в Санкт-Петербург, где его тренером стал Алексей Мишин. Именно этот педагог привел фигуриста к самым большим победам.