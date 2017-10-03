Барановская блеснула на красной дорожке

Бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина посетила торжественную церемонию вручения премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ. Телеведущая показала себя во всей красе.

Мероприятие проходит в столичном кинотеатре "Россия". Здесь собрались все, без кого невозможно представить себе эфир – известные ведущие, продюсеры, режиссеры, операторы. Представители телевизионного бомонда предстали на красной дорожке.

Продефилировала перед гостями и участниками церемонии и известная телеведущая Юлия Барановская. Экс-супруга Аршавина с 2014 года ведет программу "Мужское и женское" вместе с Александром Гордоном на Первом канале.

Знаменитость предстала на красной дорожке в элегантном строгом костюме модного темно-сливового цвета. Юлия выглядела очень естественно. Волосы телеведущей были собраны назад, открыв лицо с аккуратным макияжем, акцент в котором был сделан на глаза. Губы Барановской освежала помада нюдового оттенка. Образ звезды экрана можно охарактеризовать как скромную, но достойную элегантность.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Сен 29 2017 в 8:20 PDT

Отметим, еще до знакомства с Аршавиным Юлия работала на радио "Шансон" в Питере и была соведущей в программе о спорте "Футболка". После громкого расставания с супругом-футболистом Барановская стала известной личностью.

Ее дебют состоялся на канале ТНТ в пост-шоу программы "Холостяк" – "Чего хотят мужчины". А в 2014 году Юлия выступила в роли ведущей программы "Девчата", которую транслировали по "России 1". Вскоре она стала вести четвертый сезон "Перезагрузки" на ТНТ.