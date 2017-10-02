Звезда КВН отдает даром лекарства от рака

После смерти онкобольной невесты звезда "КВН" Сергей Оборин решил отдать оставшиеся лекарства человеку, нуждающемуся в помощи. Артист предупредил, что обязательно будет проверять каждого кандидата.

Сергей Оборин обновил свой профиль в социальной сети Instagram, куда не выкладывал новых фотографий аж с марта. Популярный артист опубликовал снимок, на которых запечатлел множество коробок с различными лекарственными препаратами.

Как оказалось, звезда "КВН" захотела отдать оставшиеся после смерти возлюбленной медикаменты нуждающемуся в помощи человеку. "Так распорядилась жизнь, что после лечения нашей Анечки осталось много лекарств, которые мы решили отдать какому-нибудь хорошему человеку и ,возможно, спасти жизнь. Мы будем рады помочь тому, кто в этих лекарствах действительно нуждается", – написал Оборин.

При этом юморист уточнил, что у него осталось гораздо больше препаратов, чем тех, что он сфотографировал. "В силу того, что некоторые препараты выкладывать в сеть мы не можем, на фото не все. Звоните, уточняйте лично, лекарств осталось много", – сообщил актер, чем, несомненно, вселил надежду в сердца множества борющихся с онкологией людей.

В заключение Оборин предупредил, что будет тщательно рассматривать каждую кандидатуру. "Поймите нас правильно, нам нужна будет справка из больницы о пациенте, так как все эти средства достаточно дорогостоящие и сильные, мошенники могут заработать на чужом горе", – подчеркнул артист.

Публикация от sega56 (@sega56) Мар 15 2017 в 7:23 PDT

Напомним, в середине сентября стало известно о смерти невесты Сергея Оборина Анны Бажановой. Девушка поздно узнала о том, что у нее онкологическое заболевание. Медики диагностировали у девушки четвертую стадию рака груди с метастазами в мозге. Тем не менее, Анна начала лечение, а ее избранник, участник московской команды КВН "Парапапарам" Сергей Оборин поддерживал любимую женщину на каждом этапе лечения