Бузова упала в обморок на сцене
К счастью, один из танцоров из команды Бузовой сумел ее во время подхватить. Подошедшие коллеги и зрители помогли звезде прийти в чувство.
От госпитализации ведущая отказалась. Примечательно, что зрители, несмотря на инцидент, поддержали свою любимицу аплодисментами, пишет Life.ru.
В последнее время звезда неважно себя чувствует. Оле приходилось работать с высокой температурой, о чем она сообщала в микроблоге. А недавно Ольга и вовсе появилась в эфире слегка опухшей. Поклонники предположили, что накануне девушка перебрала с алкоголем.
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