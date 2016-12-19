Звезда "Отряда самоубийц" вышла замуж

Звезда кинохитов "Отряд самоубийц" и "Волк с Уолл-стрит" Марго Робби вышла замуж. Избранником сексапильной блондинки стал известный британский режиссер.

Интересно, что совсем недавно репортеры связывали австралийку Марго с приходящим в себя после развода с Анджелиной Джоли Брэдом Питтом. Писали, что Робби покорила сердце артиста, и теперь он пытается ее завоевать.

Однако реальность такова, что Марго отныне замужняя женщина. И мужем ее стал вовсе не Питт, а британский режиссер Том Акерли. По информации издания The Sun, свадебная церемония прошла на родине невесты.

На торжественной церемонии присутствовали только друзья и родственники новобрачных. Журналисты пока даже не выяснили точное место, где влюбленные связали себя узами браками. Известно, что свадьба состоялась недалеко от города Дэлби, где прошло детство Марго.

Фото опубликовано @margotrobbie Дек 19 2016 в 7:56 PST

#Igotdrunkandshegotlucky Фото опубликовано Tom Ackerley (@alpha_meows) Апр 12 2015 в 12:42 PDT

Молодожены не давали пока комментариев и не делились своим счастьем с общественностью. Они познакомились в 2013 году на съемочной площадке фильма "Французская сюита".

This guy �� Фото опубликовано @margotrobbie Дек 3 2016 в 10:27 PST

К слову, недавно стало известно, что Робби опять появится на экранах в образе блистательной Харли Куинн, героини вселенной DC Comics. Из "Отряда самоубийц" она плавно перекочует в картину "Сирены Готэм-сити". Режиссером обеих лент является Дэвид Эйр.