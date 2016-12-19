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Звезда "Отряда самоубийц" вышла замуж
Интересно, что совсем недавно репортеры связывали австралийку Марго с приходящим в себя после развода с Анджелиной Джоли Брэдом Питтом. Писали, что Робби покорила сердце артиста, и теперь он пытается ее завоевать.
Однако реальность такова, что Марго отныне замужняя женщина. И мужем ее стал вовсе не Питт, а британский режиссер Том Акерли. По информации издания The Sun, свадебная церемония прошла на родине невесты.
На торжественной церемонии присутствовали только друзья и родственники новобрачных. Журналисты пока даже не выяснили точное место, где влюбленные связали себя узами браками. Известно, что свадьба состоялась недалеко от города Дэлби, где прошло детство Марго.
Молодожены не давали пока комментариев и не делились своим счастьем с общественностью. Они познакомились в 2013 году на съемочной площадке фильма "Французская сюита".
К слову, недавно стало известно, что Робби опять появится на экранах в образе блистательной Харли Куинн, героини вселенной DC Comics. Из "Отряда самоубийц" она плавно перекочует в картину "Сирены Готэм-сити". Режиссером обеих лент является Дэвид Эйр.
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