Рудковская: За клевету придется отвечать

Яна Рудковская оказалась в центре скандала. После того, как продюсер написала заявление в полицию, МВД возбудило уголовное дело против бывшей супруги Виктора Батурина Юлии Салтовец.

Яна Рудковская жестко отреагировала на откровения Юлии Салтовец, которыми она поделилась с ведущей Оксаной Пушкиной в ее передаче "Зеркало для героя". Так, Салтовец пожаловалась, будто 14-летний сын Андрей "не живет с Рудковской, которая проводит все время на тусовках и неделях моды".

Также Юлия заявила, что Рудковская подделала свое свидетельство о рождении, а опекунство оформила "в целях получения алиментов от Батурина". Кроме того, Салтовец неоднократно обвиняла Рудковскую во вранье и в "недостаточном внимании и заботе". А еще женщина заявила, что продюсер ей "не дает видеться" с сыном. На всю страну со слезами на глазах Салтовец заключила, что Рудковская "разрушила ее жизнь и жизнь ее ребенка".

Вскоре после эфира продюсер подала заявление на Салтовец с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности за клевету. Полиция провела проверку, в ходе которой было принято постановлении о возбуждении уголовного дела, сообщает Life.ru.

"Я хочу создать прецендент, чтобы все любители оскорбить огульно и опорочить известных людей, поняли – что так просто это не будет сходить с рук. За клевету придется отвечать перед законом РФ, где за это предусмотрена уголовная ответственность. Эти ток-шоу и передачи смотрит огромная аудитория, которая принимает недостоверные сведения за чистую монету. Для меня такие вещи – подрыв репутации, которую я создавала долгие годы", – заявила Рудковская.

Далее продюсер прокомментировала слова Салтовец о том, что якобы мешает видеться биологической матери с сыном. "Это вранье. Ей было предложено три варианта встречи с ним: написать ему, обратиться к отцу – Батурину, а также связаться через моего помощника. Но она встретилась с Андреем лишь один раз в Сочи – больше желания встретиться с сыном с ее стороны не было. Цель походов по этим ток-шоу понятна: обычно за такие "откровения" платят деньги. Но тогда пусть несет ответственность за свои действия – по закону", – заключила возмущенная Яна Рудковская.