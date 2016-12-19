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Кто завоевал корону "Мисс мира-2016"
Конкурс "Мисс мира-2016" прошел в гостинично-игорном комплексе MGM National Harbor, который расположен в пригороде Вашингтона Оксен-Хилл в штате Мэриленд. Именно там покорять членов жюри собралось 117 самых красивых девушек планеты. Однако успеха добилась лишь одна – 19-летняя представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валье, сообщается в Twitter мероприятия.
На втором месте (первой вице-мисс) оказалась Яритза Мигелина Рейес Рамирес из Доминиканской республики. Третьей стала гражданка Индонезии Наташа Мануэлла. Также в первую пятерку попали представительницы Кении и Филиппин.
Отметим, что представляющая на конкурсе Россию уроженка Тюмени Яна Добровольская не смогла пробиться даже в 20-ку, поэтому в финале не участвовала, отмечает ТАСС.
Несмотря на то, что корона в столь престижном конкурсе не досталась россиянке, за плечами Добровольской немало побед. Сначала Яна завоевала золото на региональном конкурсе "Мисс Тюмень-2015", после чего уже покорила членов жюри национального смотра красоты "Мисс Россия-2016".
The newly crowned Miss World 2016, Stephanie Del Valle from Puerto Rico! pic.twitter.com/dPAlbocOdn— Miss World (@MissWorldLtd) 19 декабря 2016 г.
Студентке во временное пользование досталась самая дорогая корона за всю историю конкурса. Украшение обладательницы титула "Мисс Россия-2016" сделано из белого золота и усыпано бриллиантами и жемчугом. Стоимость короны составляет около миллиона долларов.
Добровольская с шести лет занимается танцами. Выступала на Олимпиаде в Сочи в качестве артиста. Окончила Тюменский государственный колледж искусств. В интервью королева красоты как-то призналась, что мечтает стать профессиональным хореографом-педагогом.
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