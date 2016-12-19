Кто завоевал корону "Мисс мира-2016"

В США состоялся самый престижный конкурс красоты – "Мисс мира-2016". Корону завоевала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валье.

Конкурс "Мисс мира-2016" прошел в гостинично-игорном комплексе MGM National Harbor, который расположен в пригороде Вашингтона Оксен-Хилл в штате Мэриленд. Именно там покорять членов жюри собралось 117 самых красивых девушек планеты. Однако успеха добилась лишь одна – 19-летняя представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валье, сообщается в Twitter мероприятия.

На втором месте (первой вице-мисс) оказалась Яритза Мигелина Рейес Рамирес из Доминиканской республики. Третьей стала гражданка Индонезии Наташа Мануэлла. Также в первую пятерку попали представительницы Кении и Филиппин.

Отметим, что представляющая на конкурсе Россию уроженка Тюмени Яна Добровольская не смогла пробиться даже в 20-ку, поэтому в финале не участвовала, отмечает ТАСС.

Фото опубликовано Stephanie Del Valle (@stephdvd) Дек 12 2016 в 5:51 PST

Несмотря на то, что корона в столь престижном конкурсе не досталась россиянке, за плечами Добровольской немало побед. Сначала Яна завоевала золото на региональном конкурсе "Мисс Тюмень-2015", после чего уже покорила членов жюри национального смотра красоты "Мисс Россия-2016".

The newly crowned Miss World 2016, Stephanie Del Valle from Puerto Rico! pic.twitter.com/dPAlbocOdn — Miss World (@MissWorldLtd) 19 декабря 2016 г.

Студентке во временное пользование досталась самая дорогая корона за всю историю конкурса. Украшение обладательницы титула "Мисс Россия-2016" сделано из белого золота и усыпано бриллиантами и жемчугом. Стоимость короны составляет около миллиона долларов.

Фото опубликовано Yana Dobrovolskaya (@dobrovolskaya.y.d) Дек 18 2016 в 5:00 PST

Добровольская с шести лет занимается танцами. Выступала на Олимпиаде в Сочи в качестве артиста. Окончила Тюменский государственный колледж искусств. В интервью королева красоты как-то призналась, что мечтает стать профессиональным хореографом-педагогом.

