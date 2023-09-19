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Вторник 19 сентября

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Легендарный пес вернется в перезапуск ситкома "Счастливы вместе"

Легендарный пес вернется в перезапуск ситкома "Счастливы вместе"
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Назван еще один герой, возвращение которого обрадовало многих.

Популярный сериал "Счастливы вместе" больше десяти лет назад стал культовым среди многих зрителей. В 2013 году проект решили приостановить. Это было связано с тем, что у режиссеров не было свежих идей. Однако совсем недавно сообщили о перезапуске любимого многим ситкома.

Было бы тяжело представить "Счастливы вместе" без главных героев – Гены и Даши Букиных, поэтому актеры не стали томить публику и подтвердили свое возвращение в проект. Наталья Бочкарева, сыгравшая супругу Букина, рассказала, что в новом сезоне ее героиня сменит образ и попробует себя в роли блогера.

В новом сезоне ситкома по сюжету у главных героев начинается спокойная жизни, они хотят наконец пожить в свое удовольствие, но тут решают вернуться дети со своими семьями в родной дом. Кроме того, у них появятся новые соседи, вместо семейства Полено, которые будут жаловаться на семью Букиных из-за вечного шума.

На днях стало известно, что легендарный пес вернется в перезапуск ситкома "Счастливы вместе". Барон снова будет радовать зрителей своим присутствием в продолжение сериала. Правда, как сообщает 360, на роль питомца режиссерам пришлось подобрать новую собаку, потому что, предыдущий актер уже умер.

Раннее "Дни.ру" писали, что актриса Бочкарева раскрыла детали продолжения "Счастливы вместе".

19 сентября 2023, 02:47
Дарья Сагалова.Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гена Букин из "Счастливы вместе" изменился до неузнаваемости

Виктор Логинов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктор Логинов. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктор Логинов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктор Логинов. Фото: instagram.com/loginov_victor/
Виктор Логинов. Фото: instagram.com/loginov_victor/

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