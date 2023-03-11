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Суббота 11 марта

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Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым

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Артист не только преуспел в карьере, но и построил крепкую семью

Вячеслав Кулаков знаком зрителям по сериалам "Две судьбы", "Срочно в номер", "Знахарь" и многим другим известным проектам. За свою карьеру актер сыграл более 100 ролей в кино и покорил сердца тысяч зрителей. Но не все знают, как складывалась его судьба за пределами камер.

Вячеслав Кулаков появился на свет в 1968 году и вырос в Казахстане. Будущий артист со школьных лет грезил сценой, а в 16 лет отправился за мечтой в Москву вместе со старшим братом. Однако столица приняла юношей не слишком гостеприимно. Братья не только несколько месяцев жили в палатке, которую ставили где придется, но и не смогли поступить в театральный.

К счастью, через несколько лет Кулаков все же добился своей цели. В 1993 году он окончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом, и вскоре дебютировал в фильме "Искусство умирать". Следующие годы актер активно строил карьеру и много снимался. Однако по-настоящему прославиться ему удалось лишь с выходом сериала "Две судьбы". Роль отрицательного персонажа Олега Хлебникова стала для артиста переломной.

В личной жизни, в отличие от карьеры, удача улыбнулась Кулакову с первой же попытки. С единственной женой, Светланой, Вячеслав познакомился более 20 лет назад. Актер заметил девушку в метро, пригласил ее на свой спектакль и с тех пор решил никогда с ней не расставаться. Супруги счастливы вместе и души не чают в своих детях: 20-летнем Арсении, 18-летней Алисе и 15-летней Владиславе.

Сейчас Вячеславу Кулакову 54 года. Он по-прежнему радует поклонников новыми ролями, ведет спокойный образ жизни и старается поддерживать спортивную форму. Артист не только занимается спортом, но и следит за питанием. По его признанию, он давно отказался от мяса и еды после шести.

11 марта 2023, 06:17
Фото: кадр youtube.com
Kleo.ru✓ Надежный источник

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