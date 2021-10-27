Убийство и потеря ребенка: трагичная история любви актрисы сериала "Две судьбы" и миллионера

В 90-х звезда сериала "Две судьбы" Екатерина Семенова собиралась замуж за перспективного миллионера Илью Медкова. Незадолго до свадьбы избранника актрисы с крыши дома застрелил киллер. Банкиру было всего 26 лет. Медков умер в больнице от потери крови.
Семенова, которая к тому моменту носила малыша под сердцем, была убита горем. У Екатерины произошел выкидыш. "Что-то случилось с моим организмом", – сказала знаменитость в свежем интервью.
С банкиром Екатерина Семенова познакомилась в клубе при отеле "Метрополь". В заведение актриса пришла по приглашению мужчины по имени Лев, с ней была также коллега по цеху Алена Хмельницкая. В разгар вечера к молодым людям присоединился Илья Медков. Оказалось, что Илья является начальником Льва. Банкир сначала совсем не понравился Семеновой. Миллионер показался звезде невзрачным и растрепанным. Спустя несколько дней Медков пригласил Семенову на свидание.
Звезда сериала "Две судьбы" поведала также, что Медков обладал невероятной харизмой. Перед банкиром, отметила актриса, невозможно было устоять. Предприниматель щедро одаривал актрису – купил ей новенькую "девятку", собирался вручить ключи от квартиры, но не успел. Илья изводил Екатерину ревностью. Однажды на свидание Семенова пришла в песцовой шубе, презентованной ее экс-избранником. Банкир взбесился, увидев меховое изделие, сбегал за пальто из норки, вручил его артистке. Шубку из песца предприниматель отнес в бак для мусора.
О кончине возлюбленного Екатерина Семенова узнала от его водителя на следующий день. Едва живую от горя актрису возили на опознание. Как рассказывала звезда сериала "Де судьбы", одна пуля попала в печень банкира, вторая его "добила".
На память о возлюбленном Екатерине остались не только квартира и машина, но и кольцо. Украшение Семеновой отдала экс-супруга миллионера. Екатерина смогла подружиться с бывшей женой избранника.
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