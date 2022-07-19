Тяжелая болезнь: умерла звезда сериала "Сваты"

Сегодня утром поклонников сразила трагическая новость о смерти украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки.

Знаменитость ушла из жизни довольно рано – всего на 57-ом году. Известно, что печальное событие произошло за границей. Подробностей произошедшего пока довольно мало. Что именно стало причиной смерти – не сообщается, но, судя по всему, Руслана Писанка страдала от какой-то тяжелой болезни, которую и поехала лечить в Германию еще ранее. Именно заграничные врачи поставили актрисе диагноз.

Как пишет StarHit, долгое время Писанка страдала от лишнего веса и отчаянно боролась с ним. Женщине даже удалось сбросить больше 40 килограммов, хотя сделать это было крайне трудно, особенно при том, что в Германии везде подают огромные порции.

Было известно и о других проблемах со здоровьем Писанки, передает Пятый канал. Еще зимой артистка как-то упала в обморок прямо во время спектакля. После этого женщина была госпитализирована, у нее был перелом ноги. При этом Писанка призвала поклонников не паниковать и сказала, что просто оступилась.

Российским зрителям Руслана Писанка известна своими ролями в целом ряде фильмов. В репертуаре актрисы около 30 картин. Также артистка прославилась работой на телевидении и ролью в знаменитом сериале "Сваты". Писанка снялась в четвертом сезоне проекта – она воплотила роль строгого директора детского лагеря.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сериал "Сваты" сводит актеров в могилу – за время съемок проекта из жизни ушло уже много артистов.