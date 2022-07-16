Всему приходит конец: Фанатам "Сватов" придется проститься с Добронравовым

Сериал "Сваты" полюбился многим российским зрителям. Видимо, поэтому создатели киноленты уже успели объявить, что выйдет восьмой сезон. Напомним, что ранее они обещали, что седьмой станет финальным. Однако планам режиссеров и продюсеров, возможно, не суждено будет сбыться. Дело в том, что недавно стало известно об уходе Федора Добронравова. Так что фанатам придется с ним проститься.
Естественно, речь идет о его уходе из актерского состава. Артист больше не хочет принимать участия в съемках. Об этом рассказал его коллега по цеху Николай Пиминов. По его словам, Добронравову больше не про нраву играть непосредственного Ивана Будько: мол, он устал от этой роли. Дело в том, что мужчину начали ассоциировать только с этим образом, что порядком надоело звезде. А ведь у него немало и других ролей, причем не только комедийных.
Естественно, заменить Федора Викторовича и его яркого героя будет невозможно. Так, без Добронравова "Сваты" буквально перестанут существовать. Именно поэтому Пиминов очень надеется, что создатели сериала все-таки смогут уговорить актера остаться и не покидать съемочную группу.
Напомним, ранее артист говорил, что любит Ивана Будько. Однако, по всей видимости, всему приходит конец. А ведь на "Сватов" мужчина потратил четырнадцать лет жизни.