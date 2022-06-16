39-летняя Александрова с огромным животом рассказала о беременности после диагноза "бесплодие"

"Кинокомпания братьев Андреасян" при участии компании Nemesis начала съемки остросюжетного сериала "Последователи". Проект рассказывает о семье Андрея и Веры, которая тщетно пытается завести ребенка.
У Веры обнаруживают бесплодие, и вместе с мужем Андреем в надежде решить свою проблему она отправляется в далекий тайный скит, где живет некий целитель Отец Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Но со временем герои, сами того не подозревая, оказываются под влиянием ужасного деструктивного культа, и Андрею надо сделать все, чтобы спасти свою Веру.
Режиссером проекта выступает Гамлет Дульян, снявший сериал "8 способов любить". "Меня волновало и волнует тематика воздействия смыслов на человека. Насколько они могут быть мощными, ужасающими и деструктивными. Раскрыть эту идею мне помогают сильный сценарий и прекрасный актерский ансамбль", – говорит режиссер.
Главные роли в сериале играют Виктор Добронравов и Марина Александрова. Ей пришлось появляться в кадре с огромным животом. "Меня всегда привлекают люди, истории про людей, партнеры и команда, в этой истории есть о чем подумать и с кем это выстраивать! Да, на партнеров мне всегда везло, и этот проект не исключение", – признается актриса.