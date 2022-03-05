Отвергла Машкова и брошена из-за Куликовой: перипетии личной жизни известной актрисы Низовской

Серафима Низовская: что известно о личной жизни звезды отечественных сериалов.



Первый большой успех на экране у Серафимы Низовской случился 15 лет назад в сериале "Солдаты". Затем были ленты "Кухня", "Самара", "Склифосовский". Знаковым в судьбе актрисы стал проект "Молодежка", подаривший ей невероятную узнаваемость. 5 марта исполнительнице роли матери Антона Антипова в спортивной драме исполняется 41 год.

Серафима Низовская появилась на свет в Санкт-Петербурге. Отец актрисы – журналист и писатель. В детстве Низовская мечтала стать педагогом, но к школьному выпускному от этих грез отказалась. Серафима пробовала поступать в театральные вузы в Москве, но везде провалилась, дойдя только до вторых туров. Учиться актерскому ремеслу будущей знаменитости пришлось в родной Северной столице.

Получив диплом, Низовская вновь отправилась в Москву. Серафиме сделали несколько предложений о работе в столице. В итоге свой выбор она остановила на "Театре имени Станиславского", в который как раз пришел Владимир Мирзоев.

Москва, говорит актриса, приняла ее хорошо. Недавно Серафима Низовская купила квартиру у метро "Белорусская". Жилище знаменитости находится на последнем этаже старого дома. Артистка сама разработала дизайн интерьера новой жилплощади.

"В каждой своей квартире, а эта у меня уже третья и, надеюсь, последняя, что-то от себя оставляю", – признавалась звезда "Молодежки".

Низовская в разводе, сейчас ее сердце абсолютно свободно. Актриса сконцентрирована на воспитании сыновей – 15-летнего Гектора и 11-летнего Савелия. Впрочем, Серафима надеется, что в будущем вновь встретит любовь.

"От рождения еще одного ребенка не зарекаюсь", – подчеркивает звезда отечественного экрана.

Впервые звезда "Молодежки" пошла под венец с продюсером и режиссером Сергеем Кешишевым. В этих отношениях знаменитость стала мамой – родился Гектор. Брак актрисы и продюсера продлился недолго. После развода Сергей и Серафима остались в дружеских отношениях. Кешишев помогает Низовской воспитывать сына, у которого недавно начался сложный переходный возраст.



Второй ребенок у Серафимы Низовской появился от актера Виталия Кудрявцева. Артистка "Молодежки" не скрывает, что влюбилась в харизматичного коллегу по цеху молниеносно. Отношения с Кудрявцевым окрыляли Низовскую. Она родила возлюбленному сына Савелия. До ЗАГСа знаменитости так и не дошли.

Ходили слухи, что Виталий Кудрявцева бросил Серафиму Низовскую ради звезды сериала "Склифосовский" Марии Куликовой. Низовская эти сплетни отрицает. По словам актрисы "Молодежки", Виталий сошелся с Марией через три года после расставания с ней. С бывшим гражданским мужем Серафима поддерживает теплое общение. Кудрявцев и его новая зазноба даже берут Савелия на отдых.

Серафиме Низовской часто приходится опровергать различные домыслы о себе. Например, ранее светские сплетники утверждали, что за звездой "Молодежки" пытался ухаживать Владимир Машков. Дескать, актриса дала от ворот поворот актеру сериала "Ликвидация". Сама же Серафима сплетни об интересе Машкова отрицает.