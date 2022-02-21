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Сериалы
"Храни Господь": звезда "Ворониных" в клинике под капельницей вцепилась в руку Стриженовой

"Храни Господь": звезда "Ворониных" в клинике под капельницей вцепилась в руку Стриженовой

Актриса Юлия Куварзина получила осложнения после болезни.
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46-летняя звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина восстанавливается после болезни. Недуг, говорит актриса, дал осложнения. Медики диагностировали у Юлии трахеит и ларингит.

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В личном микроблоге Куварзина опубликовала снимки из медучреждения. В клинике звезда "Ворониных" встретила телеведущую Екатерину Стриженову. Знаменитости немного поболтали. Кроме того Стриженова держала Куварзину за руку, пока та была под капельницей. Именно Екатерина, говорит Юлия, дала ей контакты лечебного центра.

Подписчики звезды "Ворониных" встревожены не на шутку. Они желают любимице скорейшего выздоровления. "Храни Господь", – отмечают обитатели Интернета.

Юлия, говорят в Сети, выглядит болезненно, ее с трудом можно узнать. "Как бабка старая, еле узнала!" – ужаснулась подписчица.

Юлия Куварзина рук не опускает. Актриса уверена, что скоро придет в себя. Знаменитость поблагодарила неравнодушных поклонников за слова поддержки.

Как писали "Дни.ру", несколько лет назад звезда сериалов "Воронины" и "Не родись красивой" Юлия Куварзина сумела сбросить 22 килограмма. Худеть актрисе помогал специалист. К сожалению, изменения во внешности сказались на работе. Зрители просто-напросто не узнавали Юлию. В кадре Куварзиной приходилось носить специальные накладки под одеждой, чтобы казаться толще.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 11:44 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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