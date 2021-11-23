"Забрал подаренное поношенное белье": звезда "Ворониных" сообщила о жлобстве мужчины

Звезду сериала "Воронины" Екатерину Волкову
поразила новость о жителе Екатеринбурга, который через суд хочет взыскать с
экс-возлюбленной более 600 тысяч рублей. Мужчина считает, что бывшая избранница
должна вернуть ему деньги, которые он добровольно потратил на нее за все время
их отношений. По словам актрисы, жадные мужчины – очень частое явление сегодня.
Саму Волкову судьба уберегла от скупых ухажеров, однако ее подруги в свое время
натерпелись от кавалеров, готовых удавиться за копейку.
В личном микроблоге звезда "Ворониных" рассказала, как однажды экс-возлюбленный ее приятельницы потребовал вернуть ноутбук, подаренный пять лет назад. Мужчина другой знакомой Екатерины Волковой после расставания заблокировал доступ к медицинской страховке, которая вот-вот должна была закончиться.
"И все же самая любимая история из услышанных – от третьей подруги. Ее парень после расставания забрал подаренное… нижнее белье. Поношенное нижнее белье", – написала звезда "Ворониных".
Екатерина Волкова отметила, что люди, приходящие в нашу жизнь, снимают маски далеко не сразу. Истинная натура некоторых личностей проявляется только в момент конфликта или разрыва. Актриса подчеркнула, что в рассказанных ею историях не было речи об изменах или болезненном предательстве, поэтому оправдать такую странную реакцию мужчин сложно.
"Давайте просто признаем тут факт жлобства. Зачем тогда что-то вообще дарить, если это накладывает какие-то обязательства на вторую сторону?" – удивляется Екатерина Волкова.