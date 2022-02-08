Обожженной в пожаре звезде "Каменской" сделали две операции

Звезда сериала "Каменская" Вера Воронкова все еще в больнице. 25 января и 1 февраля 56-летней актрисе провели две пластических операции – на руках и ухе. Врачи уверяют, что Воронкова идет на поправку, правда, речи о выписке артистки домой пока нет. Медики хотят удостовериться, что Вере больше ничего не угрожает.
В середине января, напомним, в квартире Веры Воронковой произошел пожар. Кошка актрисы опрокинула пластмассовую елку со свечками. Пара мгновений и огонь перекинулся с искусственного дерева на мебель. Воронкова успела разбудить дочь, вывести ее из помещения и перекрыть газ на кухне.
Вера пыталась самостоятельно справиться с пожаром и спасти питомца. Огонь перешел на натяжной потолок, полотно начало плавиться и капать. К сожалению, любимица звезды "Каменской" погибла.
Веру Воронкову доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц. Медики обнаружили у актрисы поражение рук и головы, ожог верхних дыхательных путей. Доктора стабилизировали состояние Веры. Позднее у звезды "Каменской" начался некроз тканей на обожженной левой руке. Медики решили провести восстановительные операции.