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Серьезно пострадавшую в пожаре Веру Воронкову ждет новая операция

Серьезно пострадавшую в пожаре Веру Воронкову ждет новая операция

После пожара в собственной квартире звезда сериала "Каменская" Вера Воронкова попала больницу в тяжелом состоянии с повреждением верхних дыхательных путей и термоингаляционным поражением.
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Почти неделю актриса провела в реанимации, а врачи не наблюдали улучшений в ее состоянии. Однако сегодня стало известно, что 56-летняя заслуженная артистка России пошла на поправку, поэтому медики приняли решение перевести ее в палату ожогового отделения московской клинической больницы имени Иноземцева.

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Уже 25 января Веру Воронкову ждет операция, передает Пятый канал. Дело в том, что из-за омертвевших тканей на левой кисти руки у заслуженной артистки начался некроз, поэтому эти участки кожи врачам предстоит удалить.

О пожаре в квартире Веры Воронковой стало известно 19 января. По словам соседей актрисы, виновниками возгорания стали кот и новогодняя елка: питомец уронил украшенное свечами искусственное дерево, которое моментально вспыхнуло.

В момент пожара звезда сериала "Каменская" пыталась спасти от пламени любимого питомца – из-за этого у Веры Воронковой и пострадали в огне руки. Правда, вытащить кота из полыхающей квартиры так и не удалось. К счастью, артистка успела разбудить спящую в комнате дочь и вывести ее из горящей квартиры – она получила ожоги дыхательных органов.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 13:32 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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