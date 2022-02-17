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Сериалы
"Любовь зла, полюбишь и козла": за что хвалят и ругают сериал "Холодные берега. Возвращение"

"Любовь зла, полюбишь и козла": за что хвалят и ругают сериал "Холодные берега. Возвращение"

Отзывы о ленте телеканала "Россия 1". Осторожно: в тексте есть спойлеры!
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В эфире "России 1" продолжается трансляция ленты "Холодные берега. Возвращение" режиссера Сергея Комарова. Тем временем некоторые любители сериалов уже познакомились со всеми эпизодами второй части ленты на платформе "Смотрим" и уже делятся впечатлениями.

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Екатерине Вилковой вновь грозит смертельная опасность

К плюсам теленовеллы "Холодные берега. Возвращение" многие зрители отнесли стремительность развития событий. Картина, как считают пользователи Сети, не дает мозгу расслабиться и заскучать. Сюжет держит в напряжении, развязка была динамичной, а финал счастливым. "Как же все так складно получилось? Сценаристы продумывали все до мельчайших подробностей", – рассуждает поклонник ленты.

Между тем, говорят зрители, интригу о личности душегуба сохранить не удалось. "Я догадалась кто маньяк, недосмотрев первой серии", – сетует пользовательница Сети.

Также нагоняй в комментариях к сериалу получил звукорежиссер. "У меня претензия к звукорежиссеру фильма! Почему в самых интересных местах, музыка, причем не самая лучшая, накладывается на голоса актеров и не разобрать слов? Это что, специально?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Присоединяюсь. Вообще, звук не самого лучшего качества – беда современных российских сериалов", – отмечают обитатели Интернета.

Много восторженных отзывов собрала работа актрисы Екатерины Вилковой. Артистка, отмечает аудитория, отлично передает характер своих героинь и кажется органичной в любой среде – даже в обществе полицейских. Между тем поклонники ленты не понимают, почему персонаж Вилковой, имея невероятное чутье и умение мыслить стратегически, делает ошибки в личной жизни.

"Очуметь! Как, имея в страстных воздыхателях Романа, влюбиться в такое очевидное ничтожество, как Марк?! Так не бывает!", "А "любовь зла, полюбишь и козла"?" – рассуждают зрители.

Активно обсуждают партнера Екатерины Волковой по площадке Кирилла Сафонова. Артисту, пишут поклонницы, вновь досталось "амплуа героя-любовника-проходимца". Впрочем, даже в таком неоднозначном образе Кирилл остается притягательным.

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Автор: 17 февраля 2022, 16:37 Источник: "Кино-театр.ру" ✓ Надежный источник
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