Невышедший сериал "Дети" с Евгенией Брик: По злой иронии сюжет перекликается с историей актрисы

В этом, 2022 году, должен увидеть свет сериал "Дети" режиссера Алены Званцовой. Одну из главных ролей в ленте исполнила актриса Евгения Брик. Знаменитость работала в картине до того, как узнала о смертельном недуге.
Снимали сериал "Дети" в 2018 году. Два года назад ленту Званцовой показывали на фестивале "Пилот". В рамках смотра Евгения Брик была названа лучшей актрисой пилота телесериала.
Картина "Дети" повествует о холостяке и трех семейных парах. Герои дружат долгие годы. Со стороны персонажи ленты Званцовой кажутся благополучными и вполне довольными жизнью, однако все не так просто. Например, героиня Евгении Брик отчаянно мечтает о ребенке, но не может забеременеть. Супругу персонажа между тем ставят неутешительный диагноз. Доктора уверены, что мужчине осталось жить не больше трех лет. Обреченный на смерть герой уговаривает супругу сделать ЭКО. Для процедуры паре требуется здоровый биоматериал.
Героиня Евгении Брик решает обратиться за помощью к друзьям, которых знает много лет. По ходу сюжета отношения всех героев телесериала заметно усложняются. Точная дата выхода сериала "Дети" на экраны пока не сообщается.
"По злой иронии судьбы некоторые его сюжетные повороты перекликаются с трагической историей Евгении", – пишет StarHit.
Напомним, супруга режиссера Валерия Тодоровского, Евгения Брик скончалась 10 февраля. Актриса умерла после длительной борьбы с болезнью. Красавице было всего 40 лет.
У Евгении осталась 13-летняя дочь Зоя. Сейчас о ребенке заботится папа, Валерий Тодоровский. Брик, отметим, мечтала о втором наследнике. Актриса и ее дочка даже выбрали имя будущему малышу. К сожалению, этим грезам не суждено было сбыться.